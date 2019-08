Barcellona, cresce l'ottimismo per il ritorno di Neymar

L'incontro di ieri a Parigi ha rotto il ghiaccio e consentito di fare fondamentali passi avanti per il ritorno di Neymar al Barcellona. Nel faccia a faccia tra il team manager blaugrana Eric Abidal e il ds transalpino Leonardo sono state gettate le basi per l'affare dell'estate. I catalani hanno detto no alla richiesta iniziale dei Campioni di Francia (Coutinho, Semedo, un terzo giocatore in prestito e 100 milioni) proponendo i cartellini di Coutinho e Rakitic più un conguaglio economico intorno ai 50 milioni come riferisce il catalano Sport. Sui nomi del brasiliano e del croato il Psg ha dato l'ok mentre ritiene troppo pochi i milioni messi sul tavolo: questo al momento il nodo della trattativa. Neymar, altro che Psg: blitz in Portogallo al concerto di Paula Fernandes

Il Barcellona tuttavia mostra moderato ottimismo, consapevole che Al-Khelaifi vuole risolvere in tempi brevi la spinosa questione che sta avendo ripercussioni negative in tutto l'ambiente. Il Real, sorpassato dagli eterni rivali, non vuole arrendersi e starebbe pensando di giocare la carta Vinicius Jr, la cui valutazione sarebbe vicina ai 70 milioni. Florentino Perez tenta così il tutto per tutto dopo che i nomi proposti (Bale, Modric e Isco) non hanno incontrato il favore del Psg: il brasiliano ('spostato' da Hazard sulla fascia destra) al contrario potrebbe stuzzicare il connazionale Leonardo. Il numero 1 delle merengues con questa mossa si farebbe inoltre 'perdonare' da Zidane, rimasto profondamente deluso dal mancato colpo Pogba.

Le speranze del Real Madrid di fare breccia nella società francese devono comunque fare i conti con la ferrea volontà di Neymar: il sogno concreto di O'Ney resta quello di scendere in campo al Camp Nou, con la casacca del Barça, a distanza di 2 anni dal burrascoso addio.