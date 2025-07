Krstovic si allena con la maglia della Roma. Shomurodov ai saluti

Mentre Eldor Shomurodov si avvicina a grandi passi all'Istanbul Basaksehir (3 milioni di euro per il prestito, più altri 3 milioni per l'obbligo di riscatto e un milione di bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore della società giallorossa), un indizio social fa sognare i tifosi della Roma. Nella giornata di oggi la sorella di Nikola Krstovic, Nela, ha pubblicato una Instagram Stories in cui si vede il bomber del Lecce intento ad allenarsi in palestra in vista della nuova stagione con addosso la maglietta della Roma.