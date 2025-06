L'Arabia tenta ancora Messi: incontro imminente tra l'Al Hilal e il padre della Pulce

Le fonti citate dai media arabi affermano che all'interno della dirigenza dell'Al Hilal si parlerebbe già concretamente di questo incontro, che potrebbe essere fondamentale per l'immediato futuro del numero 10. Il club saudita considera Messi come la 'ciliegina sulla torta' per consolidare il suo progetto globale e competere alla pari con i top club europei sia sul campo che fuori e per questo farà di tutto per convincere l'argentino, che sempre un anno fa aveva dichiarato di voler chiudere la carriera in Mls ma potrebbe aver cambiato idea dopo aver segnato 50 gol in 60 partite a Miami.