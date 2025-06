Chelsea, Gittens e Joao Pedro acquisti mondiali: il doppio colpo Blues finanziato dal Mondiale per Club

C'è a chi piace e a chi no, ma il Mondiale per Club in corso negli Usa sta portando nelle casse delle società che vanno avanti fior fior di milioni. E il Chelsea, fresco di qualificazione ai quarti dove affronterà il Palmeiras dopo gli ottavi infiniti col Benfica, è una di quelle, con la bellezza di 40 milioni di sterline già in tasca e altri 15 in palio in caso di passaggio del turno contro i brasiliani. Un totale di 55 milioni, che potrebbe ancora aumentare in caso di semifinale, finale e vittoria, che fanno comodo ai Blues che, di fatto, con i soldi made in Usa finanzieranno il mercato già ben avviato, con i due colpi Bynoe-Gittens e Joao Pedro pagati grazie ai milioni americani.