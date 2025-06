Giroud torna in Ligue 1 dopo 13 anni: ha firmato con il Lille, addio Los Angeles dopo un anno

Olivier Giroud è tornato in Europa, ma non in vacanza bensì per restarci. Dopo un solo anno passato a Los Angeles con la maglia di LAFC in MLS, il centravanti ex Milan ha deciso di accettare la proposta del Lille e tornare in Ligue 1 a 39 anni. Con la società americana l'addio è stato consensuale al termine dell'avventura al Mondiale per Club dove i Black & Gold non sono riusciti a superare il girone raccogliendo un punto in tre partite.