Bayern: ufficiale l'arrivo di Coutinho dal Barcellona

IL COLPO

Dopo solo una stagione e mezza, con più bassi che alti, Philippe Coutinho lascia il Barcellona. Il Bayern Monaco, attraverso i suo canali social, ha ufficializzato l'arrivo in prestito del fantasista brasiliano, che dunque non entrerà nell'eventuale affare Neymar con il Psg. L'ex Liverpool sbarca in Baviera in prestito con diritto di riscatto. Non sono state rivelate le cifre, ma secondo il 'Mundo Deportivo', i tedeschi pagheranno una cifra tra i 15 e i 20 milioni, mentre il riscatto è fissato a 120.

Solo due estati fa aveva fatto il diavolo a quattro per lasciare Liverpool e raggiungere Messi. Sei mesi dopo, nel mercato di riparazione invernale, il Liverpool si era convinto a cederlo per la cifra monstre di 160 milioni di euro. In questo anno e mezzo, però, il brasiliano ha mostrato solo a tratti la sua classe e non è mai entrato nel cuore dei tifosi che spesso e volentieri lo hanno fischiato. Anche con Valverde l'amore non è mai sbocciato, probabilmente a causa di prestazioni sottotono che non hanno mai giustificato la montagna di euro spesi. Con l'arrivo di Griezmann, il nazionale verdeoro ha capito che gli spazi si sarebbero ulteriormente ridotti e così ha chiesto la cessione. Nessuna sorpresa, quindi, sul fatto che il calciatore abbia fatto le valige, ma a destare scalpore è la destinazione, perché Cou era dato come pedina di scambio blaugrana nell'affare che avrebbe dovuto riportare Neymar al Barça, nella maxi trattativa dell'estate. Invece l'ha spuntata il Bayern, sparigliando le carte del calciomercato.

