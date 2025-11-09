Atalanta, Juric torna a rischio: Palladino in pole, più defilato Thiago Motta

L'ex tecnico della Fiorentina sarebbe la prima scelta, l'altra scelta farebbe felice anche la Juve
Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, la panchina di Ivan Juric torna a rischio. Al tecnico serbo, già in bilico da tempo, potrebbe non bastare la vittoria in Champions contro il Marsiglia per strappare alla società nerazzurra altro tempo e fiducia. Vista la lezione rimediata da Berardi & Co. e la posizione in classifica, a Bergamo l'impressione è che il futuro dell'ex allenatore Southampton ormai sia segnato definitivamente e il cambio di rotta in panchina sia inevitabile.
Nomi alla mano, al momento sono due i principali candidati a sostituirlo. Dopo aver rifiutato di tornare alla Fiorentina per il post Pioli-Pradè, Raffaele Palladino è il profilo in pole per guidare la Dea mantenendo invariato l'assetto tattico e provando a lavorare ancora nel solco della via tracciata da Gasperini.
Più defilato nelle preferenze dei Percassi invece ci sarebbe Thiago Motta, il cui ingaggio farebbe anche molto felice la Juve, che così potrebbe liberarsi dello stipendio del tecnico ancora a libro paga dopo l'esonero. Ipotesi da non scartare completamente viste le caratteristiche dell'allenatore e i buoni rapporti tra bianconeri e nerazzurri. A Bergamo c'è aria di cambiamenti.