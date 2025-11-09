Atalanta, Juric torna a rischio: Palladino in pole, più defilato Thiago Motta

Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, la panchina di Ivan Juric torna a rischio. Al tecnico serbo, già in bilico da tempo, potrebbe non bastare la vittoria in Champions contro il Marsiglia per strappare alla società nerazzurra altro tempo e fiducia. Vista la lezione rimediata da Berardi & Co. e la posizione in classifica, a Bergamo l'impressione è che il futuro dell'ex allenatore Southampton ormai sia segnato definitivamente e il cambio di rotta in panchina sia inevitabile.