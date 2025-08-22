Lookman, ultimatum dei tifosi dell'Atalanta: "Altra ca**ata non verrà giustificata"

Dopo il passo indietro dell'Inter degli ultimi giorni, Lookman si è trovato da separato in casa e senza una squadra concretamente interessata ad acquistarlo. Le piste che portavano a grandi club come Arsenal e Atletico si stanno via via raffreddando e la possibilità di vedere Ademola ancora con la maglia della Dea, che fino a qualche settimana fa era vicina allo zero, aumenta giorno dopo giorno. Il calciatore in questi giorni è tornato a Zingonia per iniziare la preparazione: si allenerà da solo almeno fino alla fine del mercato. Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere: se da un lato le possibilità di vederlo ancora con la maglia della Dea sono in continua crescita, non è da escludere che fino all'ultimo giorno di mercato qualche club si possa presentare con un'offerta per portarlo via da Bergamo. Mancano 8 giorni alla fine del mercato: anche questo giallo di mercato avrà presto soluzione.