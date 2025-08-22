Lookman, ultimatum dei tifosi dell'Atalanta: "Altra ca**ata non verrà giustificata"

Dopo due estati in cui il nigeriano ha forzato l'addio, i sostenitori della Dea hanno voluto madargli un messaggio chiaro
"La maglia va onorata, un'altra ca**ata non verrà giustificata". Questo lo striscione appeso dai tifosi dell'Atalanta fuori dal centro sportivo di Zingonia. Non c'è un destinatario esplicito, ma il messaggio è chiaramente rivolto ad Ademola Lookman.
Il nigeriano è stato al centro delle voci di mercato per tutta l'estate. Il flirt con l'Inter non è sfociato in nulla di serio a causa del muro eretto dall'Atalanta che, dopo aver ceduto Retegui in Arabia Saudita per poco meno di 70 milioni, non aveva alcuna intenzione di veder partire un altro campione. L'offerta inoltrata dai nerazzurri di Milano (42+3 di bonus) e rifiutata da quelli di Bergamo ha fatto sì che tra Ademola e la Dea si consumasse uno strappo che, fino a pochi giorni fa, sembrava impossibile da ricucire. L'esterno offensivo in un lungo messaggio che suonava come un addio aveva fatto leva su una promessa di cessione non rispettata. Quel patto (confermato anche da Luca Percassi, anche se con condizioni diverse, un "top club estero") risale alla scorsa estate quando il Psg si presentò a Zingonia con un'offerta da 20 milioni per Lookman. Anche in quel caso il nigeriano sparì per qualche giorno, tentando di forzare la cessione, ma senza successo.
Dopo il passo indietro dell'Inter degli ultimi giorni, Lookman si è trovato da separato in casa e senza una squadra concretamente interessata ad acquistarlo. Le piste che portavano a grandi club come Arsenal e Atletico si stanno via via raffreddando e la possibilità di vedere Ademola ancora con la maglia della Dea, che fino a qualche settimana fa era vicina allo zero, aumenta giorno dopo giorno. Il calciatore in questi giorni è tornato a Zingonia per iniziare la preparazione: si allenerà da solo almeno fino alla fine del mercato. Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere: se da un lato le possibilità di vederlo ancora con la maglia della Dea sono in continua crescita, non è da escludere che fino all'ultimo giorno di mercato qualche club si possa presentare con un'offerta per portarlo via da Bergamo. Mancano 8 giorni alla fine del mercato: anche questo giallo di mercato avrà presto soluzione.
Commenti (0)