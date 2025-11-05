Champions League, Marsiglia-Atalanta 0-1: la Dea espugna il Vélodrome con un gioiello di Samardzic

A inzio ripresa Juric alza ulteriormente il baricentro con Pasalic al posto di De Roon e dopo 4’ i suoi hanno un’altra gigantesca occasione: Bellanova sbuca bene sul cross di Zappacosta, ma il suo colpo di testa da due passi termina clamorosamente a lato. I bergamaschi rischiano qualcosa su una conclusione ravvicinata di Hojbjerg murata in qualche modo da Ahanor, ma Carnesecchi resta sostanzialmente inoperoso e al 69’ la Dea passa meritatamente in vantaggio: Lookman sbuca sul cross di Bellanova e insacca, ma dopo qualche minuto il Var annulla per fuorigioco a inizio azione di Krstovic. Una decisione che lascia più di un dubbio per la scelta di ritenere influente la posizione del montenegrino. Nel finale di gara la pressione dei padroni di casa cresce ed è proprio appena prima del recupero che succede di tutto: l’OM lamenta un fallo di mano in area di Ederson (braccio larghissimo, ma di rimpallo dopo aver toccato la sfera con un’altra parte del corpo), l’Atalanta parte in contropiede e Samardzic si inventa il gol capolavoro che vale lo 0-1. Il Vélodrome esplode, De Zerbi va su tutte le furie, ma il Var conferma la bontà della rete e dopo quasi 8’ di recupero è la Dea a festeggiare.