Atalanta, Juric rischia: Marsiglia e Sassuolo decidono il destino del tecnico

L'esonero potrebbe arrivare già con una sconfitta pesante in Champions: in lizza Palladino e Thiago Motta

di Stefano Ronchi
04 Nov 2025 - 11:08

Sono ore molto tese in casa Atalanta per il futuro di Ivan Juric. La sconfitta con l'Udinese ha complicato notevolmente la posizione del tecnico, che è a rischio esonero. Al momento la Dea non ha ancora preso alcuna decisione a riguardo e ha scelto la linea più prudente per gestire l'emergenza, ma le gare contro Marsiglia e Sassuolo decideranno sicuramente il destino dell'allenatore.

In realtà potrebbe essere sufficiente la sfida di Champions di mercoledì. Se l'Atalanta dovesse perdere male contro gli uomini di De Zerbi, infatti, i dirigenti nerazzurri potrebbero interrompere immediatamente il rapporto con Juric e affidare la squadra a un altro allenatore già contro il Sassuolo. Una situazione da maneggiare con cura e che richiede risposte importanti in tempi stretti. 

Anche perché a Bergamo ormai circolano già i nomi dei possibili sostituti di Juric. In caso di esonero, in pole ci sarebbero soprattutto Raffaele Palladino e Thiago Motta. Il primo piaceva già a inizio stagione per il post Gasperini, il secondo invece ha nella Juve un "tifoso" speciale vista la possibilità di liberarsi del suo ingaggio se dovesse andare alla Dea. Stando al Corriere dello Sport una terza pista porterebbe inoltre a Paulo Sousa, ma al momento si tratterebbe soltanto di un'ipotesi più defilata. 

