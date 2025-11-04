Atalanta, Juric rischia: Marsiglia e Sassuolo decidono il destino del tecnico

Sono ore molto tese in casa Atalanta per il futuro di Ivan Juric. La sconfitta con l'Udinese ha complicato notevolmente la posizione del tecnico, che è a rischio esonero. Al momento la Dea non ha ancora preso alcuna decisione a riguardo e ha scelto la linea più prudente per gestire l'emergenza, ma le gare contro Marsiglia e Sassuolo decideranno sicuramente il destino dell'allenatore.