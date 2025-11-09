Inter su Gila: trattativa con la Lazio per il rinnovo in salita

L'Inter sta pianificando il ringiovanimento della propria linea difensiva per la prossima estate, considerando le scadenze contrattuali di giocatori chiave come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, e il possibile addio di Matteo Darmian. Per questo, il club nerazzurro è alla ricerca di almeno uno o due innesti. Tra i nomi in forte ascesa c'è quello di Mario Gila, difensore che l'Inter affronterà stasera a San Siro, in occasione dell'undicesima giornata di Serie A.
Il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio, e le trattative per il rinnovo sembrano essere sempre più complicate, come riportato da Il Tempo. Proprio in queste difficoltà di rinnovo potrebbero inserirsi i nerazzurri. Tuttavia, si profila un potenziale derby di mercato con il Milan, altro club interessato a Gila, che punta a muoversi già a gennaio per rinforzare il proprio reparto difensivo. Gila rappresenta quindi un obiettivo concreto per entrambe le squadre milanesi in vista delle prossime finestre di mercato.