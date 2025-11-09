Inter su Gila: trattativa con la Lazio per il rinnovo in salita

L'Inter sta pianificando il ringiovanimento della propria linea difensiva per la prossima estate, considerando le scadenze contrattuali di giocatori chiave come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, e il possibile addio di Matteo Darmian. Per questo, il club nerazzurro è alla ricerca di almeno uno o due innesti. Tra i nomi in forte ascesa c'è quello di Mario Gila, difensore che l'Inter affronterà stasera a San Siro, in occasione dell'undicesima giornata di Serie A.