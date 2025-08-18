Logo SportMediaset
cessione lampo

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa una plusvalenza record

Ausilio lo aveva appena riscattato dalla Roma: l'operazione è slegata dall'affare Lookman

18 Ago 2025 - 11:05
Affare lampo dell'Atalanta che ha chiuso l'arrivo di Nicola Zalewski dall'Inter. L'accordo è stato definito in poche ore nella giornata di domenica sia tra i club che tra la Dea e l'esterno. Il polacco, arrivato a febbraio 2025 alla Pinetina, lascia i nerazzurri dopo appena sette mesi. L'Inter, che solo lo scorso 23 giugno aveva versato 6,5 milioni di euro nelle casse della Roma per riscattare l'esterno, ne incassa adesso ben 17: la plusvalenza dunque è di oltre 10 milioni. Accontentato quindi Juric che chiedeva rinforzi sulle fasce. Il tecnico degli orobici ha già allenato Zalewski alla Roma apprezzandone qualità e personalità. Il classe 2002, che all'Inter ha totalizzato 17 presenze (con tanto di assist all'esordio nel derby col Milan) oggi metterà la firma su un contratto fino al 2030 al termine delle visite mediche iniziate in tarda mattinata.

La trattativa con al centro Zalewski è da considerarsi slegata da una delle tante telenovela dell'estate. Ossia da quella che protagonista Ademola Lookman, tornato ad allenarsi in Portogallo dopo il blitz inglese. L'Atalanta non ha fatto ancora un prezzo, e anche l'Inter non ha più alzato il telefono dopo la prima offerta ufficiale rigettata dai Percassi. Insomma la pista si è raffreddata, e anche di molto. Difficile definirla totalmente abbandonata, ma è chiaro che eventuale acquisto importante dell'Inter a centrocampo precluderebbe l'approdo del nigeriano alla Pinetina.

