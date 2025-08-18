Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa una plusvalenza record

Affare lampo dell'Atalanta che ha chiuso l'arrivo di Nicola Zalewski dall'Inter. L'accordo è stato definito in poche ore nella giornata di domenica sia tra i club che tra la Dea e l'esterno. Il polacco, arrivato a febbraio 2025 alla Pinetina, lascia i nerazzurri dopo appena sette mesi. L'Inter, che solo lo scorso 23 giugno aveva versato 6,5 milioni di euro nelle casse della Roma per riscattare l'esterno, ne incassa adesso ben 17: la plusvalenza dunque è di oltre 10 milioni. Accontentato quindi Juric che chiedeva rinforzi sulle fasce. Il tecnico degli orobici ha già allenato Zalewski alla Roma apprezzandone qualità e personalità. Il classe 2002, che all'Inter ha totalizzato 17 presenze (con tanto di assist all'esordio nel derby col Milan) oggi metterà la firma su un contratto fino al 2030 al termine delle visite mediche iniziate in tarda mattinata.