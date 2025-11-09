Serie A: Atalanta-Sassuolo 0-3, Berardi e Pinamonti stendono la Dea. Juric rischia grosso

Brutta sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il Sassuolo, che si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Berardi (il primo gol su rigore) e alla rete di Pinamonti. Per la Dea, che arrivava dalla bella vittoria di Marsiglia in Champions League, il secondo stop consecutivo in campionato che rimette in discussione la posizione di Juric in panchina. Ottima la prova della squadra di Grosso, attenta in difesa e micidiale in contropiede. Con questa vittoria il Sassuolo scavalca in classifica l'Atalanta e si porta a quota 16, la Dea resta a 13.



LA PARTITA

Juric cambia un uomo per reparto rispetto alla trasferta vincente di Marsiglia in Champions: in difesa c'è Hien e non Djimsiti, a centrocampo gioca Pasalic al posto di un de Roon non al meglio della condizione e in avanti spazio al match-winner del Velodrome Samardzic con Krstovic e Lookman. Nel Sassuolo la novità più importante è la panchina di Laurienté: con Pinamonti e Berardi gioca Fadera, alla seconda da titolare in A. Possesso palla nettamente nei piedi dell'Atalanta, che cerca di fare la partita ma deve fare i conti con un Sassuolo attento, ben schierato in difesa e pronto a ripartire. Soltanto due i lampi nel primo tempo della squadra di Juric: una botta di Lookman dopo 9' che Idzes salva a porta vuota e una conclusione di Zappacosta al 35' 'murata' dal compagno di squadra Krstovic. Il gioco dei nerazzurri è lento e prevedibile, mancano le verticalizzazioni ad accendere gli attaccanti. Dal canto suo il Sassuolo è compatto e neutralizza senza difficoltà un avversario poco ispirato. E al 29'arriva il gol del vantaggio dei neroverdi: pasticcio difensivo Hien-Ahanor, ne approfitta Pinamonti che viene steso da Carnesecchi: è rigore, che Berardi non sbaglia. Dentro De Ketelaere e Djimsiti a inizio ripresa, fuori Ederson e Kossounou ma l'inizio ripresa della Dea è da shock: errore di Samardzic, gran giocata di Berardi per Pinamonti che firma il raddoppio con una pennellata perfetta. Il secondo gol sembra scuotere l'Atalanta ma il tris che si divora Thorstvedt è un campanello d'allarme per i padroni di casa. E infatti al 20' arriva il 3-0 dei neroverdi firmato ancora Berardi, che in contropiede su gran passaggio di Thorstvedt fulmina Carnesecchi.



LE PAGELLE

Berardi 8 - Mostruoso. Realizza il rigore, serve l’assist per il raddoppio e chiude i conti con il 3-0. Tecnica, freddezza e leadership. Dopo la gara spenta col Genoa, reagisce bomber vero.