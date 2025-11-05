Atalanta, che scintille in panchina tra Juric e Lookman

Dopo i lunghi mesi estivi, in casa Atalanta può scoppiare un altro caso Lookman. L'attaccante nigeriano è stato infatti protagonista di un battibecco in panchina al momento del cambio con il tecnico Juric, che evidentemente non ha preso bene qualche parola pronunciata dal numero 11 al momento del cambio con Musah e lo ha strattonato chiedendo spiegazioni. Un breve contatto e qualche attimo di tensione subito stemperato dagli altri componenti della panchina, ma i due sono tornati a contatto anche a fine match, quando Juric è tornato da Lookman per dirgli qualcosa e poi l'attaccante, mentre i suoi compagni erano in campo a festeggiare, ha preso la via degli spogliatoi. Una scena, che non è sfuggita alle telecamere, che farà certamente discutere e non solo per i precedenti dell'attaccante.