CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta, che scintille in panchina tra Juric e Lookman

Attimi di tensione tra il tecnico e l'attaccante al momento della sostituzione con Musah

05 Nov 2025 - 23:14
Dopo i lunghi mesi estivi, in casa Atalanta può scoppiare un altro caso Lookman. L'attaccante nigeriano è stato infatti protagonista di un battibecco in panchina al momento del cambio con il tecnico Juric, che evidentemente non ha preso bene qualche parola pronunciata dal numero 11 al momento del cambio con Musah e lo ha strattonato chiedendo spiegazioni. Un breve contatto e qualche attimo di tensione subito stemperato dagli altri componenti della panchina, ma i due sono tornati a contatto anche a fine match, quando Juric è tornato da Lookman per dirgli qualcosa e poi l'attaccante, mentre i suoi compagni erano in campo a festeggiare, ha preso la via degli spogliatoi. Una scena, che non è sfuggita alle telecamere, che farà certamente discutere e non solo per i precedenti dell'attaccante.

Per Juric infatti, la cui panchina è in bilico nonostante le rassicurazioni di Percassi, non è il primo scontro con uno dei suoi giocatori in questa stagione. Soltanto tre settimane fa, nel post-partita di Cremonese-Atalanta, il tecnico aveva replicato duramente alle parole di Carnesecchi, che aveva chiesto a tutti di darsi una svegliata: "Carnesecchi è ambizioso, però ha sbagliato completamente. Deve imparare a fare il professionista: parlare molto di meno, ma non solo lui, e concentrarsi sul lavoro e quello da fare in campo".

