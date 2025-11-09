Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Insigne ancora senza contratto: a gennaio due ipotesi in Serie A

09 Nov 2025 - 16:17

Lorenzo Insigne è pronto a tornare a giocare in Italia. L'attaccante, oggi svincolato a 34 anni dopo aver risolto in anticipo il contratto triennale con il Toronto FC in MLS (con cui ha messo a segno 19 gol e 18 assist in 76 presenze), non ha alcuna intenzione di smettere e valuta progetti che possano offrirgli nuovi stimoli. La sua priorità assoluta è chiudere la carriera in Italia, dove si sta allenando individualmente da quattro mesi per mantenere il ritmo.

Lazio e Parma: gli interessi e il sogno Sarri

 Diverse squadre di Serie A si sono interessate a Insigne, con due club in particolare che hanno avuto contatti più o meno approfonditi scrive Calciomercato.com:

  • Lazio: il club biancoceleste è in attesa di capire le sue possibilità di operare nel mercato di gennaio. In caso di via libera, Insigne sarebbe uno dei primi obiettivi, complice la possibilità di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, con cui ha vissuto il periodo più esaltante a Napoli. L'agente Andrea D'Amico aveva detto mesi fa: "Se dipendesse da noi, saremmo già a Formello". Se la chiamata dovesse arrivare, l'accordo non sarebbe complicato.
  • Parma: il club ha contattato l'attaccante dopo la finestra estiva, avviando colloqui esplorativi. Tuttavia, Insigne non ha dato un'apertura immediata al Parma.

Il rientro in Serie A si profila come l'ultimo contratto della sua carriera, con la possibilità di chiudere il cerchio nel campionato che lo ha lanciato.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:17
Insigne ancora senza contratto: a gennaio due ipotesi in Serie A
15:35
Atalanta, Lookman via a gennaio? La posizione di Inter e Bayern
14:00
Napoli, a centrocampo piace ancora Mainoo
13:09
Inter su Gila: trattativa con la Lazio per il rinnovo in salita
ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN
12:04
Il sogno del Milan per l'attacco è solo uno: Robert Lewandowski