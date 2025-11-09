Insigne ancora senza contratto: a gennaio due ipotesi in Serie A

Lorenzo Insigne è pronto a tornare a giocare in Italia. L'attaccante, oggi svincolato a 34 anni dopo aver risolto in anticipo il contratto triennale con il Toronto FC in MLS (con cui ha messo a segno 19 gol e 18 assist in 76 presenze), non ha alcuna intenzione di smettere e valuta progetti che possano offrirgli nuovi stimoli. La sua priorità assoluta è chiudere la carriera in Italia, dove si sta allenando individualmente da quattro mesi per mantenere il ritmo.