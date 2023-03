Atalanta, Hojlund non si ferma più

Giovedì il primo gol, la prima doppietta e la prima tripletta alla sua prima presenza da titolare e terza complessiva con la nazionale danese. Quattro giorni dopo Rasmus Hojlund si è ripetuto, contro il Kazakistan ha segnato un’altra doppietta in soli 45 minuti (un gol su assist di Kjaer) e confermato il suo magic moment, che in casa Atalanta fa brillare gli occhi di tutti. L’attaccante classe 2003 arrivato in nerazzurro per 17 milioni e 200mila euro dagli austriaci dello Sturm Graz oggi vale già oltre il doppio e la Dea pregusta l’ennesima plusvalenza.