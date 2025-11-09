Napoli, a centrocampo piace ancora Mainoo

Romano aggiunge che, dopo la prossima sosta Nazionali, ci saranno nuovi incontri tra il Manchester United e gli agenti di Mainoo per valutare un possibile addio. Il Napoli è una delle opzioni sul tavolo del giocatore – e lo intriga particolarmente dal punto di vista sportivo – ma non l'unica, data la concorrenza proveniente anche dall'Inghilterra. Il club azzurro attende una decisione definitiva dalla dirigenza britannica.