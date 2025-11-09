Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, a centrocampo piace ancora Mainoo

09 Nov 2025 - 14:00

Il Napoli sta valutando un innesto importante a centrocampo in vista della prossima finestra di mercato invernale. La dirigenza partenopea deve far fronte a due fattori critici: il grave infortunio che terrà Kevin De Bruyne fuori per almeno quattro mesi e la futura partenza di Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa. Per rimpolpare la mediana, nei pensieri della proprietà azzurra c'è un nome che convince sin dalla scorsa estate: Kobbie Mainoo.

L'interesse per il prestito e i contatti costanti

 L'interesse per il giovane centrocampista inglese, classe 2005, in forza al Manchester United, non è nuovo. Già in estate il Napoli aveva cercato di acquistarlo, ma i Red Devils avevano eretto un muro.

Ora la situazione potrebbe cambiare: come riportato da Fabrizio Romano, ci sono stati contatti durante la scorsa settimana fra il Napoli e l’entourage di Mainoo, segno di un gradimento totale da parte del club italiano.

La volontà del giocatore e le opzioni sul tavolo

 L’idea di Kobbie Mainoo è quella di lasciare il Manchester United in prestito, una volontà già espressa la scorsa estate. In questi primi mesi, il giocatore ha racimolato solo 138 minuti in sette spezzoni di partita in Premier League.

Romano aggiunge che, dopo la prossima sosta Nazionali, ci saranno nuovi incontri tra il Manchester United e gli agenti di Mainoo per valutare un possibile addio. Il Napoli è una delle opzioni sul tavolo del giocatore – e lo intriga particolarmente dal punto di vista sportivo – ma non l'unica, data la concorrenza proveniente anche dall'Inghilterra. Il club azzurro attende una decisione definitiva dalla dirigenza britannica.

