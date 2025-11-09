Atalanta, Juric e le voci sulla panchina: "Non sono preoccupato"

"La responsabilità è sempre dell'allenatore, sia nel bene che nel male. Sia i giocatori che io, davanti ai tifosi, abbiamo riconosciuto di non essere stati all'altezza". Così Ivan Juric a commento della sconfitta per 3-0 col Sassuolo che lascia l'Atalanta a soli 13 punti dopo 11 giornate. "Si vede che non ho preparato bene la partita e non ho trasmesso ai giocatori quello che avrei dovuto. Quando li vedo abbassare il livello dal Marsiglia al Sassuolo, mi disturba emotivamente. A campo aperto non è come con le squadre che si chiudono, contro le quali bisogna giocare meglio tecnicamente e stare concentrati", prosegue l'allenatore nerazzurro. Circa le voci su un avvicendamento in panchina, Juric è netto: "Non sono assolutamente preoccupato. Mercoledì sera eravamo entusiasti per la vittoria di Marsiglia, c'era la sensazione di poter battagliare con chiunque. Adesso le sensazioni sono opposte. Non ho ancora parlato con nessuno della società".