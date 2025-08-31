Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL COLPO A SORPRESA

Bayern Monaco, Jackson si allontana: offerta per Lookman dell'Atalanta

Dopo il mancato trasferimento all'Inter, per l'attaccante nigeriano si potrebbero aprire le porte della Bundesliga: ma la Dea vuole cederlo solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto 

31 Ago 2025 - 17:52

Il Bayern Monaco vuole Ademola Lookman. A causa delle difficoltà riscontrate nel chiudere l'acquisto di Nicolas Jackson (trattativa bloccata dal Chelsea dopo l'infortunio di Delap, con l'attaccante senegalese che era già sbarcato a Monaco), il club bavarese ha affondato il colpo per l'attaccante dell'Atalanta in queste ultime ore di mercato. Lookman, che era l'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter, attualmente si allena a parte a Zingonia in attesa di definire la propria situazione. 

La prima offerta dei bavaresi, però, è stata rispedita al mittente dall'Atalanta: i bergamaschi infatti non accettano la formula del prestito proposta dal Bayern, ma vogliono cedere Lookman solo a titolo definitivo oppure sì in prestito, ma con obbligo (e non diritto) di riscatto. La palla passa di nuovo ai tedeschi. 

Leggi anche
Musah e Jimenez

Il Milan cede per fare posto agli acquisti: via Musah e Jimenez. Stallo Chukwu

La trattativa potrebbe quindi entrare nel vivo nelle prossime ore. Da capire quali saranno, eventualmente, le cifre, con l'Inter che qualche settimana fa si era spinta fino a 45 milioni di euro, rifiutati però dall'Atalanta. Dal canto suo, Lookman sta valutando il trasferimento in Baviera, con altri club, come Galatasaray e Tottenham, che hanno mostrato interesse recentemente. Una cosa è sicura: Lookman vuole lasciare l'Atalanta

bayern monaco
ademola lookman
atalanta
calciomercato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Atalanta

Il Bayern piomba su Lookman ma l'Atalanta fa muro: rifiutata la prima offerta

Lookman di ritorno a Bergamo: l'Inter comunicherà all'attaccante che la trattativa con l'Atalanta è saltata

Lookman può svincolarsi dall'Atalanta? Cosa dice l'art.17 e perché la Dea potrebbe sospendergli lo stipendio

Atalanta, ufficiale Krstovic: l'erede di Retegui indosserà la numero 90

Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende

A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.

Offerte rifiutate, fuga all'estero e poi trattativa naufragata: le tappe della vicenda Lookman

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:19
Fenerbahce: idea Conceiçao dopo l'esonero di Mou
18:56
Inter, Taremi ceduto all'Olympiacos
18:36
Fiorentina, Kean: "Mai pensato di andare via"
18:32
Duello Cagliari-Udinese per Cheddira
17:35
Cremonese, Vardy in Italia: domani visite mediche