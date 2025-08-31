Bayern Monaco, Jackson si allontana: offerta per Lookman dell'Atalanta

Dopo il mancato trasferimento all'Inter, per l'attaccante nigeriano si potrebbero aprire le porte della Bundesliga: ma la Dea vuole cederlo solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto
Il Bayern Monaco vuole Ademola Lookman. A causa delle difficoltà riscontrate nel chiudere l'acquisto di Nicolas Jackson (trattativa bloccata dal Chelsea dopo l'infortunio di Delap, con l'attaccante senegalese che era già sbarcato a Monaco), il club bavarese ha affondato il colpo per l'attaccante dell'Atalanta in queste ultime ore di mercato. Lookman, che era l'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter, attualmente si allena a parte a Zingonia in attesa di definire la propria situazione.
La prima offerta dei bavaresi, però, è stata rispedita al mittente dall'Atalanta: i bergamaschi infatti non accettano la formula del prestito proposta dal Bayern, ma vogliono cedere Lookman solo a titolo definitivo oppure sì in prestito, ma con obbligo (e non diritto) di riscatto. La palla passa di nuovo ai tedeschi.
La trattativa potrebbe quindi entrare nel vivo nelle prossime ore. Da capire quali saranno, eventualmente, le cifre, con l'Inter che qualche settimana fa si era spinta fino a 45 milioni di euro, rifiutati però dall'Atalanta. Dal canto suo, Lookman sta valutando il trasferimento in Baviera, con altri club, come Galatasaray e Tottenham, che hanno mostrato interesse recentemente. Una cosa è sicura: Lookman vuole lasciare l'Atalanta.
