Atalanta, gli eroi di Dublino al bivio: per Lookman, Ederson e Scamacca potrebbe essere addio già a gennaio

Di Lookman tanto si è già parlato: in estate la rottura con il club bergamasco sembrava insanabile. Poi, dopo il mancato trasferimento all'Inter, per il bene comune si è optato per una convivenza forzata: la sensazione però è che ci siano poche possibilità di vedere il nigeriano ancora a lungo in nerazzurro. Che sia già a gennaio (le sirene del Gala dalla Turchia si fanno sempre più insistenti) o a giugno sarà addio.

Discorso simile per Ederson. André Cury, l'agente del brasiliano, recentemente ha parlato in modo molto chiaro del futuro del suo assistito: "L'Atalanta non ha voluto cederlo la scorsa estate nonostante abbia ricevuto offerte molto alte, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Credo però che ora le cose siano cambiate: è quasi in scadenza di contratto e potrebbe essere un 'occasione. Con un'offerta tra i 30 e i 40 milioni potrebbe partire già a gennaio".