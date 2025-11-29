Atalanta, gli eroi di Dublino al bivio: per Lookman, Ederson e Scamacca potrebbe essere addio già a gennaio

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski
Tre protagonisti della vittoria dell'Europa League in scadenza nel 2027: per non perderli a zero bisognerà deciderne presto il futuro. In bilico anche altri senatori come Zappacosta, Djimsiti e De Roondi Redazione
Un grande ciclo si va verso il tramonto? L'Atalanta che ha trionfato contro il Leverkusen nella notte di Dublino alzando la prima, leggendaria, Europa League della sua storia, potrebbe non esserci più. Il processo, già iniziato la scorsa estate con l'addio di Gian Piero Gasperini, comandante e dell'architetto della squadra, potrebbe proseguire con la partenza di altri protagonisti di quello straordinario percorso: da Lookman, l'autore della tripletta decisiva in finale, a Scamacca, l'uomo dell'impresa ad Anfield, passando per Ederson, centrocampista che ha incantato tutt'Europa. Tutti e tre questi calciatori hanno un contratto in scadenza nel 2027 e vivono una condizione simile verso le prossime due finestre di mercato: o sarà cessione, magari già a gennaio, o a giugno a prezzo di saldo, con un solo anno di contratto rimanente.
Di Lookman tanto si è già parlato: in estate la rottura con il club bergamasco sembrava insanabile. Poi, dopo il mancato trasferimento all'Inter, per il bene comune si è optato per una convivenza forzata: la sensazione però è che ci siano poche possibilità di vedere il nigeriano ancora a lungo in nerazzurro. Che sia già a gennaio (le sirene del Gala dalla Turchia si fanno sempre più insistenti) o a giugno sarà addio.
Discorso simile per Ederson. André Cury, l'agente del brasiliano, recentemente ha parlato in modo molto chiaro del futuro del suo assistito: "L'Atalanta non ha voluto cederlo la scorsa estate nonostante abbia ricevuto offerte molto alte, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Credo però che ora le cose siano cambiate: è quasi in scadenza di contratto e potrebbe essere un 'occasione. Con un'offerta tra i 30 e i 40 milioni potrebbe partire già a gennaio".
Leggermente diversa invece la situazione di Gianluca Scamacca. L'attaccante ex Sassuolo e West Ham è reduce da un anno di quasi totale inattività: difficile che qualcuno bussi alla sua porta con offerte allettanti. Se però dovesse ritrovare continuità dal punto di vista fisico potrebbe riprendere il suo posto al centro dell'attacco della Dea e nel progetto dei bergamaschi che potrebbe sfociare in un naturale rinnovo.
Per Tony D'Amico e i Percassi però ci sono dossier forse ancora più urgenti sul tavolo. Prima di risolvere la situazione dei giocatori in scadenza nel 2027, bisognerà decidere cosa fare con i contratti che termineranno nel 2026. Una lista in cui rientrano anche senatori del calibro di Marten De Roon, Davide Zappacosta, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac. Questi calciatori da gennaio saranno liberi di firmare a zero con chi vorranno: i vertici della Dea dovranno presto decidere che direzione prendere.