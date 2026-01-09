Logo SportMediaset

Atalanta, addio in vista per Lookman? L'entourage è vicino all'intesa con il Fenerbahçe

I turchi offrono 9 milioni di euro a stagione: le società potrebbero incontrarsi settimana prossima 

09 Gen 2026 - 12:13

Il nome di Ademola Lookman è di nuovo al centro del mercato in casa Atalanta. Dopo la telenovela estiva del mancato passaggio all'Inter, il nigeriano potrebbe lasciare Bergamo (e l'Italia) nel corso di questa sessione invernale di trattative. 

Come riportato dal nostro Orazio Accomando, il Fenerbahçe fa sul serio per l'attaccante della Dea ed è intenzionato a portarlo in Turchia fin da subito. Il club e l'entourage del calciatore sarebbero vicino a un'intesa sui termini del contratto: per Lookman pronto un ingaggio da circa 9 milioni di euro a stagione, cifra nettamente superiore ai circa 2,5 percepiti alla Dea. 

Ora il Fenerbahçe dovrà trovare un accordo con l'Atalanta e per farlo le due società potrebbero incontrarsi già la prossima settimana. A Bergamo preferirebbero una cessione a titolo definitivo, mentre i turchi spingono più per un prestito oneroso a 5 milioni con diritto oppure obbligo di riscatto a 37

La squadra di Istanbul è molto attiva sul mercato della Serie A. Nelle ultime ore ha chiuso ufficialmente l'acquisto di Guendouzi dalla Lazio e nei giorni scorsi si era mossa anche per Christopher Nkunku. I 35 milioni chiesti dal Milan, però, hanno costretto la dirigenza a virare su altri profili e ora Lookman sembra l'obiettivo principale. 

Al momento il classe '97 è concentrato sulla Coppa d'Africa con la sua Nigeria ma la situazione è da monitorare e potrebbe evolversi rapidamente nei prossimi giorni. 

