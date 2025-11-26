Champions, Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3: in gol Lookman, Ederson e De Ketelaere

LE STATISTICHE

- Raffaele Palladino ha guidato l'Atalanta alla vittoria per 3-0 nella sua prima partita europea alla guida del club stasera. Nelle sue 15 partite alla guida di club in Europa (14 per la Fiorentina, una per l'Atalanta - incluse le qualificazioni), le sue squadre hanno segnato 37 gol, con una media di 2.5 a partita.

- Sono passati solo 33 secondi tra il primo e il secondo gol dell’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte.

- Sono trascorsi solo 4 minuti e 37 secondi tra il gol di apertura di Ademola Lookman (59:36) e il terzo gol dell'Atalanta (64:13).

- Dopo non essere riuscita a segnare contro l'Eintracht con nessuno dei primi nove tiri di questa sera, l'Atalanta ha poi segnato tre gol su quattro tentativi, con un altro che ha colpito il legno.

- Per la terza volta in competizioni europee con l’Atalanta Ademola Lookman ha sia segnato che trovato un assist vincente nella stessa partita; era già accaduto nel maggio 2024 contro il Marsiglia e nell’ottobre 2024 contro lo Shakhtar Donetsk.

- Con il suo gol e assist contro lo Shakhtar Donetsk nell'ottobre 2024 e un gol e assist stasera contro l'Eintracht Francoforte, Adamola Lookman è diventato il primo giocatore nigeriano a segnare e fornire assist in più partite di UEFA Champions League.

Charles De Ketelaere non segnava da 10 partite con l'Atalanta, l'ultima rete era arrivata contro il Lecce il 14 settembre (doppietta).

- L’Eintracht Francoforte ha perso quattro delle ultime sei partite in una competizione europea, tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 14.

- L'Atalanta ha colpito almeno due volte il legno in una partita europea per la prima volta dal 2 ottobre 2024 contro lo Shakhtar Donetsk.

- Gianluca Scamacca dell'Atalanta ha giocato per la prima volta da titolare in Champions League, dopo due presenze da subentrato.