Lucca-Nottingham Forest sembra già finita: verso il ritorno al Napoli

L'avventura di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest sembra proprio che non avrà un futuro. Dopo il gol al debutto in Premier League e quel post polemico sui social rivolto a chi lo aveva aspramente criticato a Napoli, la luce sembra essersi subito spenta. La chance da titolare contro il Wolverhampton non era andata bene poi si sono aggiunte le opache prestazioni nella doppia sfida di Europa League contro il Fenerbahce, dove nella gara di ritorno era stato addirittura richiamato in panchina dopo un solo tempo anche perché già ammonito. Se contro il Liverpool a fine febbraio si era visto in campo solo per una manciata di minuti finali, l'esclusione dai convocati nell'ultima sfida contro il Brighton sa di bocciatura. Il suo destino appare dunque segnato: un ritorno forzato al Napoli tra pochi mesi.