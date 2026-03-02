Calafiori e il richiamo di casa: "Ecco perché vorrei tornare alla Roma"

02 Mar 2026 - 10:05

Oggi Riccardo Calafiori si gode il palcoscenico della Premier League con l'Arsenal, ma il suo cuore sembra essere rimasto incagliato tra le strade di Trigoria. Nonostante la consacrazione arrivata lontano dall'Olimpico, tra Basilea, Bologna e ora Londra, il difensore azzurro ha confessato apertamente il suo desiderio di rivestire, un giorno, la maglia giallorossa. Ospite del podcast “Supernova”, Calafiori non si è nascosto dietro le solite frasi di circostanza: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi, ovviamente non è che possiamo pianificare la carriera adesso. Però sì lo immagino", ha ammesso con sincerità. Per lui non è solo una questione di tifo, ma la voglia di chiudere un cerchio che si era interrotto troppo presto, proprio quando tutto sembrava girare per il verso giusto: "Ho lasciato a metà l’avventura alla Roma. Tutto è iniziato benissimo: goal, avevo anche la possibilità di giocare un po’ di più", ha ricordato il centrale.

