Davide Ancelotti torna al fianco del padre nello staff tecnico del Brasile

02 Mar 2026 - 23:15

Davide Ancelotti, figlio del ct della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti, tornerà nello staff tecnico della Seleção per le partite di preparazione ai Mondiali della prossima estate. Ancelotti Jr., 36 anni, tornerà al fianco del padre per le due partite in programma a fine mese negli Stati Uniti: il 26 contro la Francia a Boston, Massachusetts, e il 31 contro la Croazia a Orlando, Florida. Davide Ancelotti ha lasciato il suo incarico di vice allenatore della nazionale brasiliana lo scorso luglio per diventare allenatore del Botafogo. La sua prima esperienza da tecnico si è conclusa a metà dicembre con un sesto posto in campionato e un posto nel turno preliminare della prossima Copa Libertadores. Centrocampista di breve durata sotto contratto con il Milan, ma ceduto in prestito al modesto club di Borgomanero alla fine degli anni 2000, Davide Ancelotti ha concluso la sua carriera da giocatore molto presto per dedicarsi alla carriera di allenatore. Ha lavorato a lungo con il padre, che ha accompagnato al Napoli, al Bayern Monaco e al Real Madrid (2021-2025). Il Brasile, il cui quinto e ultimo titolo mondiale risale al 2002, giocherà la fase a gironi del Mondiale 2026 nel Gruppo C con Marocco (13 giugno), Haiti (19 giugno) e Scozia (24 giugno).

Calciomercato Live, il punto delle 12

Ottolini: il mercato Juve

SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Si è chiuso il mercato

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato Live, il punto delle 20

Calciomercato Live, il punto delle 19

DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 12

