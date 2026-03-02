Sassuolo, Carnevali fa il prezzo per Koné e Laurienté: "In estate cederemo qualcuno"

02 Mar 2026 - 18:24
© Getty Images

© Getty Images

La stagione del Sassuolo sta andando oltre alle aspettative e, dopo l'ultima vittoria sull'Atalanta, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha guardato anche verso l'estate e al prossimo calciomercato in un'intervista a Radio Gr1 Parlamento. 

In particolare sulla situazione di Laurienté: "La sua cessione non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente sopra a quella cifra, altrimenti l'avremmo già venduto a 20". Su Ismael Koné, invece: "Trenta milioni possono bastare, ma dipende chi viene a bussare alla porta. Bisogna essere realisti, non dobbiamo sparare cifre a vanvera". 

Mentre sulle voci di Thorstvedt alla Fiorentina: "Da loro non abbiamo mai ricevuto un'offerta, ne abbiamo parlato con il procuratore, forse non gli ho neanche dato valore perché la proposta ricevuta non meritava risposta".

In generale, sul mercato, il Sassuolo dovrà cedere qualcuno per confermare la propria sostenibilità: "Ci sono tanti ragazzi ma non possiamo cederli tutti, l'obiettivo è costruire una squadra per poterci anche migliorare. Qualche cessione ci sarà, fa parte della nostra politica: vendere e poi andare ad acquistare giocatori che possono costare meno per poi essere rivenduti".

sassuolo
mercato
serie a

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Sogno Tonali, occasione Goretzka: le big di Serie A studiano il colpo a centrocampo

Prima l'azzurro, poi una big: Inter, Juve e Napoli su Palestra, ma occhio alla Premier

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Juventus, fra Osimhen e...Vlahovic, chance riaperte per il rinnovo. Per l'estate assalto-bis a Kolo Muani

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:24
Sassuolo, Carnevali fa il prezzo per Koné e Laurienté: "In estate cederemo qualcuno"
13:08
Milan, Estupinan può lasciare: ci pensa il Bologna ma non solo
11:40
Lucca-Nottingham Forest sembra già finita: verso il ritorno al Napoli
10:05
Calafiori e il richiamo di casa: "Ecco perché vorrei tornare alla Roma"
09:22
Missione Inter al Mapei Stadium: fari puntati sui due talenti del Sassuolo