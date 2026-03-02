Sassuolo, Carnevali fa il prezzo per Koné e Laurienté: "In estate cederemo qualcuno"
La stagione del Sassuolo sta andando oltre alle aspettative e, dopo l'ultima vittoria sull'Atalanta, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha guardato anche verso l'estate e al prossimo calciomercato in un'intervista a Radio Gr1 Parlamento.
In particolare sulla situazione di Laurienté: "La sua cessione non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente sopra a quella cifra, altrimenti l'avremmo già venduto a 20". Su Ismael Koné, invece: "Trenta milioni possono bastare, ma dipende chi viene a bussare alla porta. Bisogna essere realisti, non dobbiamo sparare cifre a vanvera".
Mentre sulle voci di Thorstvedt alla Fiorentina: "Da loro non abbiamo mai ricevuto un'offerta, ne abbiamo parlato con il procuratore, forse non gli ho neanche dato valore perché la proposta ricevuta non meritava risposta".
In generale, sul mercato, il Sassuolo dovrà cedere qualcuno per confermare la propria sostenibilità: "Ci sono tanti ragazzi ma non possiamo cederli tutti, l'obiettivo è costruire una squadra per poterci anche migliorare. Qualche cessione ci sarà, fa parte della nostra politica: vendere e poi andare ad acquistare giocatori che possono costare meno per poi essere rivenduti".