Clamorosa gaffe dall'Argentina: Gasperini diventa il truffatore di pensioni

Colpa del misfatto è uno dei tanti meme circolati sul web in questi giorni e che sostituiva il volto del truffatore con quello di Gasperini. Telefe Noticias, un telegiornale argentino, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve servizio per raccontare la vicenda. Peccato che chi l'ha realizzato non si sia accorto dello scambio di persona: lo screenshot del fotomontaggio con il volto dell'ex Atalanta compare per ben due volte all'interno del video. L'episodio ha scatenato subito molta ironia tra i tifosi giallorossi, ma non solo.