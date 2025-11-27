Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
Roma

Clamorosa gaffe dall'Argentina: Gasperini diventa il truffatore di pensioni

Un telegiornale argentino ha usato un meme ritraente l'allenatore per parlare della vicenda di Mantova 

di Redazione
27 Nov 2025 - 23:29

Dall'Argentina arriva una clamorosa gaffe che riguarda, a suo malgrado, Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma, infatti, è stato scambiato per il truffatore delle pensioni di Mantova, l'uomo che si è travestito dalla madre scomparsa per poter continuare a riscuotere la pensione. 

Colpa del misfatto è uno dei tanti meme circolati sul web in questi giorni e che sostituiva il volto del truffatore con quello di Gasperini. Telefe Noticias, un telegiornale argentino, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve servizio per raccontare la vicenda. Peccato che chi l'ha realizzato non si sia accorto dello scambio di persona: lo screenshot del fotomontaggio con il volto dell'ex Atalanta compare per ben due volte all'interno del video. L'episodio ha scatenato subito molta ironia tra i tifosi giallorossi, ma non solo. 

Visualizza il post su Instagram
 
gasperini
gaffe
argentina

Ultimi video

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

I più visti di Roma

Gasperini sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!"

Roma, contro il Napoli in panchina c'è il "talismano" Gritti: ecco chi è il vice di Gasperini

Gasp e Italiano: in Europa ora serve una spinta in più. Fiorentina in Conference contro l'AEK Atene

Gasperini: "Contenti per Ferguson. Espulsione? Il quarto uomo una pessima presenza"

Finalmente Ferguson: l'irlandese trova il gol e Gasp può sorridere

La Roma vola in testa alla classifica: non succedeva da dieci anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:13
Atalanta, verso la Fiorentina senza Scalvini
22:30
Sassuolo, Doig e Laurientè tornano titolari
22:15
Roma, El Shaarawy: "Periodo positivo, Gasperini vuole tutti decisivi"
22:00
Genoa, due in ballottaggio per sostituire Norton-Cuffy
21:29
Bari, oggi allenamento a porte chiuse per Vivarini