Atalanta, Il futuro di Lookman rimane un rebus: l'Atletico si allontana, col Fener nodo rate e garanzie bancarie

Ma la squadra che ha cercato Lookman con più insistenza in questa finestra di mercato non è stata l’Atletico Madrid, bensì il Fenerbahçe. I turchi da giorni hanno un accordo di massima sia con l'Atalanta che con il ragazzo: l'operazione sarebbe strutturata come acquisto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro (35+5 di bonus). A Lookman è stato promesso un contratto faraonico da 9 milioni (7+2 di bonus) a stagione per quattro anni.

E allora perché non si chiude? Come accaduto in estate nell'operazione Osimhen tra Galatasaray e Napoli, la trattativa si è arenata su rate e garanzie bancarie. L'Atalanta, oltre a tutte le fideiussioni del caso, ha chiesto subito il 50% del prezzo d'acquisto (quindi una cifra intorno ai 15/20 milioni), mentre il Fenerbahçe era orientato su una prima tranche da 10 milioni circa. Su questi dettagli la trattativa rischia di saltare, anche se non è da escludere un rilancio dei turchi per andare incontro alle richieste della Dea.