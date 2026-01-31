ATALANTA

Atalanta, Il futuro di Lookman rimane un rebus: l'Atletico si allontana, col Fener nodo rate e garanzie bancarie

A due giorni dalla fine del mercato non è ancora chiaro se il nigeriano partirà o rimarrà a Bergamo

31 Gen 2026 - 13:49
videovideo

Ogni volta sembra quella buona per l'addio ma poi, alla fine, non se ne fa nulla. La telenovela Lookman è ormai diventata un classico buono per ogni finestra di mercato. Dopo il tira e molla estivo con l'Inter, il nome di Ademola è tornato a essere tra i più chiacchierati. Sono infatti tante le squadre che si sono informate con l'Atalanta sulla possibilità di prendere Lookman in questi ultimi giorni di mercato. Due in particolare: l’Atletico Madrid e il Fenerbahçe.

L'ATLETICO SI ALLONTANA

I Colchoneros avevano già pensato a Lookman in estate (prima di virare su Nico Gonzalez della Juventus) e in questo rush finale di mercato, dopo la cessione di Raspadori proprio alla Dea, il suo nome era tornato di moda anche a Madrid. Nelle ultime ore però il club spagnolo sembra aver scelto di sostituire l'attaccante azzurro più con una punta di ruolo che con un esterno: così si spiega la virata su Marcos Leonardo, centravanti in uscita dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. L'approdo del brasiliano a Madrid chiuderebbe di fatto le porte a un potenziale arrivo di Lookman. 

Leggi anche

Napoli, assalto a Lookman: ma l'Atalanta sembra avere idee diverse

FENER, NODO RATE E GARANZIE

Ma la squadra che ha cercato Lookman con più insistenza in questa finestra di mercato non è stata l’Atletico Madrid, bensì il Fenerbahçe. I turchi da giorni hanno un accordo di massima sia con l'Atalanta che con il ragazzo: l'operazione sarebbe strutturata come acquisto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro (35+5 di bonus). A Lookman è stato promesso un contratto faraonico da 9 milioni (7+2 di bonus) a stagione per quattro anni.
E allora perché non si chiude? Come accaduto in estate nell'operazione Osimhen tra Galatasaray e Napoli, la trattativa si è arenata su rate e garanzie bancarie. L'Atalanta, oltre a tutte le fideiussioni del caso, ha chiesto subito il 50% del prezzo d'acquisto (quindi una cifra intorno ai 15/20 milioni), mentre il Fenerbahçe era orientato su una prima tranche da 10 milioni circa. Su questi dettagli la trattativa rischia di saltare, anche se non è da escludere un rilancio dei turchi per andare incontro alle richieste della Dea. 

Leggi anche

Atalanta, frenata per la cessione di Lookman al Fenerbahce: mancano le garanzie bancarie

atalanta
ademola lookman
fenerbahce
atletico madrid
mercato

Ultimi video

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

I più visti di Atalanta

Atalanta, frenata per la cessione di Lookman al Fenerbahce: mancano le garanzie bancarie

Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende

A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.

Offerte rifiutate, fuga all'estero e poi trattativa naufragata: le tappe della vicenda Lookman

Atalanta, addio in vista per Lookman? L'entourage è vicino all'intesa con il Fenerbahçe

"Freccia tricolore per l'attacco": Raspadori è ufficialmente dell'Atalanta

Gli eroi di Dublino al bivio: per Lookman, Ederson e Scamacca potrebbe essere addio già a gennaio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:28
Il Torino accoglie Kulenovic: è atterrato a Caselle
14:38
Lazio: ufficiale l'ingaggio di Przyborek dal Pogon Szczecin
14:05
Roma, nome nuovo per l'esterno: spunta Bryan Zaragoza
13:29
Cremonese, ufficiale l'arrivo di Maleh dal Lecce: formula e dettagli
12:48
Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo