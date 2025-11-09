Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
ATALANTA

Juric, la panchina è a rischio: contatti con Palladino, più defilato Thiago Motta

Avviati i contatti con l'ex tecnico della Fiorentina: si va verso il cambio in panchina 

di Redazione
09 Nov 2025 - 23:08

Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, la panchina di Ivan Juric è a forte rischio. Al tecnico serbo, già in bilico da tempo, potrebbe non bastare la vittoria in Champions contro il Marsiglia per strappare alla società nerazzurra altro tempo e fiducia. Vista la lezione rimediata da Berardi & Co. e la posizione in classifica, il futuro dell'ex allenatore Southampton è ormai segnato definitivamente e il cambio di rotta in panchina è ormai inevitabile.

Nomi alla mano, al momento sono due i principali candidati a sostituirlo. Dopo aver rifiutato di tornare alla Fiorentina per il post Pioli-Pradè, Raffaele Palladino è il profilo in pole per guidare la Dea mantenendo invariato l'assetto tattico e provando a lavorare ancora nel solco della via tracciata da Gasperini. Nelle ultime ore si sono infittiti i contatti con il tecnico, pronto a tornare in panchina a pochi mesi di distanza dall'addio alla Fiorentina. 

Più defilato nelle preferenze dei Percassi invece ci sarebbe Thiago Motta, il cui ingaggio farebbe anche molto felice la Juve, che così potrebbe liberarsi dello stipendio del tecnico ancora a libro paga dopo l'esonero. Ipotesi da non scartare completamente viste le caratteristiche dell'allenatore e i buoni rapporti tra bianconeri e nerazzurri. A Bergamo c'è aria di cambiamenti. 

JURIC DOPO IL SASSUOLO: "INSPIEGABILE"
"La responsabilità è sempre dell'allenatore, sia nel bene che nel male. Sia i giocatori che io, davanti ai tifosi, abbiamo riconosciuto di non essere stati all'altezza. Non sono assolutamente preoccupato. Mercoledì sera eravamo entusiasti per la vittoria di Marsiglia, c'era la sensazione di poter battagliare con chiunque. Adesso le sensazioni sono opposte. Non ho ancora parlato con nessuno della società" così Ivan Juric dopo la sconfitta dell'Atalanta contro il Sassuolo.

"Il Sassuolo si è messo dietro bene, c'è stata da parte nostra poca concentrazione, non abbiamo capito che bisognava muovere bene la palla ma anche difendere molto bene. Il primo gol è stato un regalo, eclatante anche il secondo per disattenzione. Se la situazione mi preoccupa? In campionato non stiamo andando bene ma oggi ho visto poca concentrazione sui particolari". Così a Dazn il tecnico croato. "Puoi trovare difficoltà contro squadre chiuse ma si deve stare su pezzo. La differenza di rendimento nell'arco di una settimana? Oggi è inspiegabile, c'è stata la botta di adrenalina con la vittoria sul Marsiglia e pensavo sinceramente che si poteva andare avanti su questo. Nei due giorni di allenamento le sensazioni erano buone. Non abbiamo impattato bene, bisogna essere più sul pezzo e non permettere agli avversari di fare gol facili", ha concluso.

Leggi anche

Juric, dopo Carnesecchi Lookman: che scintille in panchina al momento del cambio

atalanta
juric
palladino
thiago motta

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Atalanta

Juric rischia: Marsiglia e Sassuolo decisive, in lizza Palladino e Thiago Motta

Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa plusvalenza record

Atalanta, ufficiale Krstovic: l'erede di Retegui indosserà la numero 90

Bayern Monaco, assalto a Lookman in prestito con diritto: l'Atalanta respinge l'offerta

Ultimatum dei tifosi dell'Atalanta a Lookman: "Altra ca**ata non verrà giustificata"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:34
Lazio, Sarri: "Rinforzi a gennaio? Ne parleremo"
23:09
Atalanta, ore decisive per Juric: Palladino pronto
21:12
Francoforte-Gotze, a breve le discussioni sul rinnovo
19:34
Lazio, l'agente di Mandas: "Vale 10 milioni, a gennaio possibile cessione"
18:36
Napoli, per Mainoo c'è l'assist di McTominay