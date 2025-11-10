Atalanta-Juric, un amore mai nato: ecco perché Palladino era nel destino da mesi

Ivan Juric era la scelta e su di lui, fino a prova contraria, bisognava puntare. Ma Juric, che si trattasse di squadra, tifosi o parte della società, in realtà non era mai stato digerito. Arrivava da due esoneri (Roma e Southampton), caratterialmente non era mai stato un uomo semplice e, questo certamente in continuità, esternava come Gasperini. Anzi, in maniera ancora più chiara e possibilmente dura. Pagliuca, che non gradiva prima, gradiva ancor meno adesso. Solo che mentre per Gasperini aveva dovuto scegliere in autonomia, sul fronte Juric poteva contare su quella parte della famiglia Percassi, e in particolare il presidente Antonio, che di Juric, mettiamola così, avrebbe fatto volentieri a meno. Il che, a fari spenti, ha tradotto l'esperienza del tecnico croato in una specie di countdown in cui si aspettavano i passi falsi per arrivare al game over. Il tutto tenendo sempre d'occhio la situazione di Raffaele Palladino, a un certo punto contattato anche dalla Juve, e da tempo individuato come sostituto ideale.



E Juric? Juric ha fatto del suo. Ricorda il collega Alex Frosio: 33 partite di campionato tra Roma, Southampton e Atalanta e sei misere vittorie. Troppo poco per salvare la panchina ed evitare l'ennesimo esonero. Davvero troppo poco.