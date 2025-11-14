Atalanta, Lookman può dire addio a gennaio: maxi offerta dal Galatasaray

Il destino di Ademola Lookman all'Atalanta è tutto da scrivere. Se l'ultima immagine di campo lo ha visto in un battibecco con l'ormai ex tecnico Ivan Juric al momento del cambio contro il Sassuolo, il futuro è tutto da scrivere e le voci di un addio continuano a rincorrersi. Dopo l'estate turbolenta con il tira e molla non andato a buon fine con il trasferimento all'Inter, arrivano dalla Turchia indiscrezioni importanti: il nigeriano sarebbe pronto ad accettare la corte del Galatasaray.