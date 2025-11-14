Logo SportMediaset

L'INDISCREZIONE

Atalanta, Lookman può dire addio a gennaio: maxi offerta dal Galatasaray

Dalla Turchia: pronti per il nigeriano un contratto da 9 milioni di euro l'anno

di Max Cristina
14 Nov 2025 - 22:00

Il destino di Ademola Lookman all'Atalanta è tutto da scrivere. Se l'ultima immagine di campo lo ha visto in un battibecco con l'ormai ex tecnico Ivan Juric al momento del cambio contro il Sassuolo, il futuro è tutto da scrivere e le voci di un addio continuano a rincorrersi. Dopo l'estate turbolenta con il tira e molla non andato a buon fine con il trasferimento all'Inter, arrivano dalla Turchia indiscrezioni importanti: il nigeriano sarebbe pronto ad accettare la corte del Galatasaray.

Il club di Istanbul - come riporta in patria Fanatik - avrebbe messo sul tavolo del giocatore un'offerta da 9 milioni di euro a stagione, sfruttando il lavoro di Victor Osimhen - compagno di nazionale di Lookman - per convincerlo dell'operazione. L'ostacolo semmai è un altro per il Galatasaray: trovare l'accordo con l'Atalanta per la valutazione del cartellino.

Atalanta, ora è ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore. Contratto fino al 2027

In estate l'Atalanta è rimasta immobile sulla richiesta da 50 milioni di euro per lasciare partire l'attaccante, ma non ha mai chiuso all'ipotesi di una trattativa. L'arrivo in panchina di Palladino potrebbe cambiare qualche scenario tattico, con la Coppa d'Africa in vista, ma la permanenza a Bergamo è tutt'altro che certa.

