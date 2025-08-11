Atalanta, caccia all'attaccante per sostituire Retegui: accelerata per Rodrigo Muniz, Mateta defilato

L'Atalanta si fionda sul mercato a caccia di un attaccante dai gol sicuri, perché con l'addio di Retegui e Lookman separato in casa (al momento) alla squadra di Juric rischia di venir meno un bottino da oltre 50 gol stagionali. È corsa contro il tempo, perché col solo Scamacca (reduce da un lungo stop per infortunio) e i tanti impegni tra campionato e coppe la Dea rischia di essere corta. La dirigenza orobica si muove quindi per avere risposte e piazzare il colpo nel breve, magari già in vista della prima di campionato. E i nomi in cima alla lista sono due: Rodrigo Muniz e Jean-Philippe Mateta.