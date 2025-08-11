Atalanta, caccia all'attaccante per sostituire Retegui: accelerata per Rodrigo Muniz, Mateta defilato

Dea a caccia del bomber per sostituire Retegui e risolvere positivamente la grana Lookman: tre nomi in lista
© Getty Images
L'Atalanta si fionda sul mercato a caccia di un attaccante dai gol sicuri, perché con l'addio di Retegui e Lookman separato in casa (al momento) alla squadra di Juric rischia di venir meno un bottino da oltre 50 gol stagionali. È corsa contro il tempo, perché col solo Scamacca (reduce da un lungo stop per infortunio) e i tanti impegni tra campionato e coppe la Dea rischia di essere corta. La dirigenza orobica si muove quindi per avere risposte e piazzare il colpo nel breve, magari già in vista della prima di campionato. E i nomi in cima alla lista sono due: Rodrigo Muniz e Jean-Philippe Mateta.
Vento dalla Premier League, in entrambi i casi, ma con diversa fattibilità. Rodrigo Muniz, del Fulham, è il preferito in casa Percassi, col brasiliano che avrebbe fatto sapere al club inglese che preferirebbe saltare l'amichevole di sabato contro l'Eintracht Francoforte per preservarsi. Nonostante continui ad allenarsi con i compagni, il classe 2001 vede la Dea vicina. Ma l'accordo è tutt'altro che a un passo, con i londinesi che chiederebbero almeno 45 milioni per fare a meno del 24enne autore di 13 reti nelle ultime due stagioni.
Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport potrebbe presto arrivare l'offerta, attorno ai 40 milioni. L'obiettivo della dirigenza lombarda è avere il sì di tutte le parti entro la metà della settimana.
Defilata, invece, la pista che porta a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il centravanti, che ha giocato e segnato nel match vinto contro il Liverpool nel Community Shield, piace alla Dea, ma è difficile pensare che il club possa abbassare le sue pretese. Per strapparlo agli inglesi servirebbero almeno 50 milioni di euro più bonus, numeri frutto dell'esperienza già vissuta dal Newcastle che si è visto rifiutare la proposta da 45 milioni.
Un altro nome è poi quello di Jonathan Rowe del Marsiglia, accostato ad Atalanta e Bologna, ma finito anche nel mirino del Besiktas, Fenerbahce e Rennes. L'OM lo valuta attorno ai 15 milioni, operazione di gran lunga alla portata rispetto a Muniz e Mateta.
Commenti (0)