Milano Cortina 2026: anche Ghali canterà alla cerimonia di apertura

La cerimonia di Milano-Cortina 2026 si arricchisce di protagonisti. Ci sarà anche Ghali, tra le figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana e voce di una generazione in continuo movimento, il prossimo 6 febbraio per l'apertura dei Giochi invernali. Il suo coinvolgimento avverrà in una veste inedita, una presenza simbolica e trasversale, capace di interpretare l'Armonia: all'interno dello spettacolo inaugurale, Ghali contribuirà a dare forma a un racconto inclusivo e universale.