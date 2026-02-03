Williams FW48: richiami al passato, slancio verso il futuro
Dopo aver saltato lo Shakedown di Barcellona la squadra inglese punta ai test della prossima settimana in Bahraindi Stefano Gatti
© Atlassian Williams F1
Atlassian Williams F1 ha oggi svelato ufficialmente la livrea della sua FW48, rivelando un nuovo aspetto per il team nell'era completamente nuova dei regolamenti della Formula 1. Alex Albon e Carlos Sainz si sono uniti al Team Principal James Vowles per presentare il design d'impatto ai 1200 dipendenti di Grove, che hanno dedicato decine di migliaia di ore alla preparazione per la stagione a venire. La livrea della FW48 è stata progettata per rispecchiare le ambizioni del team all'inizio di una nuova era come Atlassian Williams F1 Team.
La FW48 è caratterizzata da un vivace blu lucido, un colore inequivocabilmente Williams che riflette la forza della nostra partnership per il titolo con Atlassian. Il blu si contrappone a una sezione nera fluida, che si estende dal lato del telaio fino alla parte posteriore dell'auto, incorniciata da una iconica linea chiave rossa e bianca: una caratteristica di alcune Williams vincitrici nel passato di titoli iridati come la FW14B di Nigel Mansell e la FW18 di Damon Hill, che quest'anno festeggia il suo trentesimo anniversario.
© Atlassian Williams F1
L'evoluzione più sorprendente della livrea deriva dall'introduzione del bianco su pance laterali, ala anteriore e ala posteriore, ad infondere energia e movimento nel design, amplificando la presenza dei partners commerciali. La livrea è stata personalizzata in base alle forme delle vetture di Formula Uno secondo il nuoov regolamento. Le nuove normative fanno sì che le auto siano più corte e strette, con modifiche significative alle ali anteriori e posteriori - insieme ad altre superfici aerodinamiche - progettate per gare ancora più ravvicinate.
La livrea della FW48 è stato svelata poche ore dopo l'annuncio di una grande nuova partnership globale del team con Barclays che si aggiunge ad Anthropic, BNY, Wilkinson Sword e Nuveen, marchi di livello mondiale che si sono aggiunte nelle ultime settimane al portafoglio di sponsor della squadra di Grove, determinata a spingere ai limiti delle prestazioni con la FW48, scommettendo sulle nuove normative come un'opportunità per compiere il prossimo passo verso le posizioni che contano.
Atlassian Williams F1 Team punta a costruire sulla sua stagione più vincente degli ultimi nove anni. Lo scorso anno infatti la squadra ha concluso al quinto posto nel Campionato Costruttori con 137 punti, ha ottenuto podi a Baku e Qatar e ha conquistato il suo primo podio Sprint ad Austin.
© Atlassian Williams F1
Carlos Sainz
"La livrea FW48 è una vera dichiarazione di intenti. Il suo design celebra la storia della Williams, abbracciando al contempo un aspetto fresco e dinamico per la nuova era. Sono entusiasta di correre con questa livrea e di condividere l'emozione con gli appassionati di tutto il mondo: il loro sostegno fa tutta la differenza mentre continuiamo insieme il nostro viaggio!"
Alex Albon
"È sempre speciale vedere una nuova livrea per la prima volta, e la FW48 è incredibile. Il design spicca davvero: è audace, moderno e inequivocabilmente Williams. Non vedo l'ora che i nostri tifosi lo possano ammirare in pista".
James Vowles (Team Principal Atlassian Williams F1 Team)
"Il 2026 è il prossimo passo sulla strada di ritorno verso l'alto per Atlassian Williams F1 Team all'alba di una nuova era per lo sport e siamo entusiasti per la stagione che ci aspetta. Abbiamo una grande line-up di piloti, alcuni nuovi partner fantastici, una base di tifosi in continua crescita e vogliamo costruire sul successo che abbiamo avuto l'anno scorso, ma vogliamo essere realisti riguardo alla sfida che ci attende. Nessuno sa bene cosa succederà alla prima gara, ma non vediamo l'ora di scoprirlo e speriamo che anche ai nostri fans piaccia questa splendida livrea".
© Atlassian Williams F1