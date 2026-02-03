Williams FW48: richiami al passato, slancio verso il futuro

"Il 2026 è il prossimo passo sulla strada di ritorno verso l'alto per Atlassian Williams F1 Team all'alba di una nuova era per lo sport e siamo entusiasti per la stagione che ci aspetta. Abbiamo una grande line-up di piloti, alcuni nuovi partner fantastici, una base di tifosi in continua crescita e vogliamo costruire sul successo che abbiamo avuto l'anno scorso, ma vogliamo essere realisti riguardo alla sfida che ci attende. Nessuno sa bene cosa succederà alla prima gara, ma non vediamo l'ora di scoprirlo e speriamo che anche ai nostri fans piaccia questa splendida livrea".