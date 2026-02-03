L'ultimo Fast and Furious ha una data di uscita

Dopo il rincorrersi di annunci e indiscrezioni ora c'è una certezza: Fast&Furious concluderà la sua storia il 17 marzo 2028. Tra poco più di un paio di anni, Dominic Toretto siederà per l'ultima volta al volante di un'automobile concludendo un'avventura iniziata - addirittura - nel 2001. Si chiamerà Fast Forever e promette di celebrare le origini della saga più veloce del cinema.

Conferme ufficiali

A sciogliere ogni riserva è stato lo stesso Vin Diesel - protagonista indiscusso - che, pubblicando una foto del primo film insieme a Paul Walker, ha voluto confermare l'arrivo dell'undicesimo e ultimo capitolo. Secondo quanto emerso sino a ora, la volontà della produzione sarebbe quella di ritornare a un contesto più underground e sportivo. Lasciando quindi il ritmo da kolossal d'azione che ha invece caratterizzato le ultime esperienze sul grande schermo.

Un grande ritorno

Corse clandestine ed elaborazioni dovrebbero - dunque - tornare al centro delle vicende ricreando un'atmosfera che si era decisamente persa. Le sorprese non dovrebbero finire comunque qui: un ritorno di Brian O'Conner non sembra più essere un'ipotesi inverosimile. Le tecnologie di riproduzione facciale unite all'intelligenza artificiale potrebbero aiutare a ricreare - in modo discreto - la figura di Paul Walker. Tra suggestioni e ipotesi, la corsa di Fast&Furious sta per giungere al traguardo.