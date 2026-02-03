Spettacoli

L'ultimo Fast and Furious ha una data di uscita

Il 17 marzo 2028 l'ultimo capitolo della saga più veloce del cinema chiuderà la storia

di Redazione Drive Up
03 Feb 2026 - 16:36
© Foto da web

© Foto da web

Dopo il rincorrersi di annunci e indiscrezioni ora c'è una certezza: Fast&Furious concluderà la sua storia il 17 marzo 2028. Tra poco più di un paio di anni, Dominic Toretto siederà per l'ultima volta al volante di un'automobile concludendo un'avventura iniziata - addirittura - nel 2001. Si chiamerà Fast Forever e promette di celebrare le origini della saga più veloce del cinema.
Conferme ufficiali
A sciogliere ogni riserva è stato lo stesso Vin Diesel - protagonista indiscusso - che, pubblicando una foto del primo film insieme a Paul Walker, ha voluto confermare l'arrivo dell'undicesimo e ultimo capitolo. Secondo quanto emerso sino a ora, la volontà della produzione sarebbe quella di ritornare a un contesto più underground e sportivo. Lasciando quindi il ritmo da kolossal d'azione che ha invece caratterizzato le ultime esperienze sul grande schermo.
Un grande ritorno
Corse clandestine ed elaborazioni dovrebbero - dunque - tornare al centro delle vicende ricreando un'atmosfera che si era decisamente persa. Le sorprese non dovrebbero finire comunque qui: un ritorno di Brian O'Conner non sembra più essere un'ipotesi inverosimile. Le tecnologie di riproduzione facciale unite all'intelligenza artificiale potrebbero aiutare a ricreare - in modo discreto - la figura di Paul Walker. Tra suggestioni e ipotesi, la corsa di Fast&Furious sta per giungere al traguardo.

