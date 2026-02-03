Ufficiale, Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico del Pisa

03 Feb 2026 - 17:02
© instagram

© instagram

Come annunciato dal club toscano sui propri canali ufficiali, "la Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark.

Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella Massima Serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League.

Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione".

Nel frattempo, su Instagram Alberto Gilardino ha voluto salutare il suo ex club dopo l'esonero: "Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti!! Buona fortuna Pisa".

