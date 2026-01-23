Ferrari svela la SF-26: ecco le foto ufficiali

Chassis

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Sospensioni anteriori e posteriori a puntone (schema push-rod)

Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 770 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18”



Power unit

Motore sovralimentato

Nome: 067/6

Cilindrata: 1.600 cc

Sovralimentazione: turbo singolo

Max giri minuto turbo: 150.000

Max portata energetica benzina: 3.000 MJ/h

Configurazione: V6 90°

Nr cilindri: 6

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro

Iniezione diretta, max 350 bar



Sistema ERS

Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con singolo motogeneratore elettrico (MGU-K)

Pacco batteria: batterie in ioni di litio, peso minimo con elettronica di controllo 35 kg

Energia batteria: 4 MJ max delta SOC, 9 MJ max energia in fase di ricarica

Max tensione di esercizio: 1.000 V

Potenza MGU-K: 350 kW

Max giri minuto MGU-K: 60.000