Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte

Non a caso, spiega il Corriere dello Sport, La Penna ha sporto denuncia alla Polizia Postale per le minacce, alcune anche contro sua moglie e le due figlie piccole, ricevute sul web: frasi forti e vergognose ("ti sparo", "ti ammazzo", "ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti"), considerando che si parla pur sempre di calcio. La Penna, tra l'altro, di professione è avvocato e quindi ha subito capito benissimo come muoversi e cosa fare in tal senso visto che può documentare il tutto.