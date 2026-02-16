Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte

I giornali sportivi: lunedì 16 febbraio 2026
Federico La Penna rischia un mese di stop dopo l'errore in Inter-Juventus
Le parole di Gianluca Rocchi il giorno dopo Inter-Juventus avevano già fatto capire quale sarebbe stata la linea del designatore in merito al futuro prossimo di Federico La Penna dopo l'espulsione di Kalulu nel Derby d'Italia. L'arbitro rischia un lungo stop anche se c'è chi addirittura lascia aperta la possibilità che torni subito a dirigere una partita come manovra d'emergenza per superare subito lo shock.
Secondo indiscrezioni che arrivano da ambienti vicino all'Aia, La Penna dovrebbe essere fermato per un mese dopo "una decisione chiaramente errata" per usare le parole di Rocchi. Chiaro che il fischietto potrebbe essere anche subito designato per una nuova partita ma non sembra la strada che sceglierà Rocchi. Una scelta anche per far ritrovare serenità all'arbitro che è rimasto scosso ben oltre il novantesimo visti gli insulti ricevuti per tutta sabato notte e domenica (e, scommettiamo, starà ricevendo pure in queste ore).
Non a caso, spiega il Corriere dello Sport, La Penna ha sporto denuncia alla Polizia Postale per le minacce, alcune anche contro sua moglie e le due figlie piccole, ricevute sul web: frasi forti e vergognose ("ti sparo", "ti ammazzo", "ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti"), considerando che si parla pur sempre di calcio. La Penna, tra l'altro, di professione è avvocato e quindi ha subito capito benissimo come muoversi e cosa fare in tal senso visto che può documentare il tutto.
