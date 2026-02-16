JUVE

Furia contro l'arbitro nel tunnel, a forte rischio squalifica Comolli e Chiellini (che attaccano anche l'Inter)

Tutto dipenderà dal referto del direttore di gara e degli ispettori Figc

16 Feb 2026 - 10:21
videovideo

L'arbitro La Penna ha messo, sembra, tutto l'accaduto in quattro pagine di referto. E così gli ispettori della Figc. Tutto quanto accaduto sabato sera alla fine del primo tempo di Inter-Juve nel tunnel di San Siro, dove si è scatenata la rissa con protagonisti i dirigenti bianconeri Damien Comolli (il più scatenato) e Giorgio Chiellini e il tecnico Luciano Spalletti, a muso duro contro il direttore di gara per l'espulsione di Kalulu per doppio giallo. A questo punto un'eventuale decisione su una squalifica nei confronti dell'ad e del Director of Football Strategy bianconeri e una multa per il club - Spalletti ha detto 'Si falsa la partita' ma ha anche allontanato il francese dall'arbitro per evitare il peggio - potrebbe già arrivare martedì dal Giudice Sportivo. Che però potrebbe chiedere un supplemento di indagine. Tutto dipenderà da quanto scritto a referto. Altissimi i toni di Comolli e Chiellini non solo all'indirizzo del direttore di gara ma anche verso la dirigenza dell'Inter. E Spalletti, secondo alcune testimonianze, avrebbe detto rivolgendosi al presidente nerazzurro Marotta: "Avete fatto una maialata".

Leggi anche

Furia Juve, Comolli e Chiellini tuonano: "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo. E' inaccettabile, imbarazzante"

juventus
inter-juve arbitro

Ultimi video

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:56
DICH SAVIANO E CHIELLINI DICH

Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"

00:17
MCH ARRIVO CHIELLINI LEGA CALCIO MCH

Chiellini arriva in Lega Calcio ma no comment su Inter-Juve

01:08
Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

01:11
Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

01:11
Parma-Verona 2-1: gli highlights

Parma-Verona 2-1: gli highlights

01:11
Torino-Bologna 1-2: gli highlights

Torino-Bologna 1-2: gli highlights

02:12
Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

00:24
CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

00:41
CLIP INSULTI ALLA DIRIGENZA JUVENTUS A SAN SIRO 15/2 SRV

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri al gol partita di Zielinski

00:26
CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

I più visti di Juventus

Inter-Juve, Bastoni squalificato e Kalulu graziato dalla prova tv? Ecco perché non è possibile

Furia Juve, Comolli e Chiellini tuonano: "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo. E' inaccettabile, imbarazzante"

Spalletti, Comolli e Chiellini a muso duro con La Penna: "Hai falsato la partita!"

Gianluca Rocchi

Rocchi: "L'errore di La Penna è chiaro". Poi condanna Bastoni: "Simulazione. Tutti provano a fregarci"

La Penna in Inter-Juventus

La Penna veso un lungo stop: ecco quanto starà fermo. Intanto denuncia minacce di morte

DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:25
Galatasaray, Buruk: "Juve migliorata con Spalletti, ma possiamo batterla"
09:47
L'arbitro fischia un rigore contro la sua squadra: il capitano lo schiaffeggia
08:37
Caso Kalulu, il malumore del Milan in ottica scudetto e Champions
23:32
Roma, Malen: "Sono deluso, meritavamo di vincere"
21:47
Bologna, Italiano: "Vittoria importantissima ma dobbiamo aggiungere ancora qualcosa"