Serie A

Simonelli: "Protocollo Var inadeguato, il 23 marzo riunione arbitri-club"

Le parole del presidente della Lega Serie A dopo l'assemblea odierna 

16 Feb 2026 - 16:34
videovideo

"Abbiamo preso una serie di decisioni importanti - ha spiegato - a partire dall'avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile". Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha fatto il punto in conferenza stampa sui temi caldi a margine dell'assemblea: dall'ingresso nel Fantacalcio alla modifica dello statuto sul paracadute, fino al nodo arbitrale e alla revisione del protocollo Var.

Il paracadute Serie B

 Tra i provvedimenti approvati anche la modifica dello statuto sul paracadute per le retrocesse: chi scenderà in Serie B potrà utilizzarlo già ai fini dell'indice di liquidità. "Per la Serie B è un indice ammissivo - ha chiarito - e per motivi tecnici questo paracadute non poteva essere utilizzato per iscriversi. Ora abbiamo superato il problema". 

La riunione del 23 marzo

 Confermata inoltre la presenza di Umberto Marino nel consiglio direttivo del settore tecnico Figc e fissata al 23 marzo la riunione tra club e vertici arbitrali. "Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali. Sarà il primo giorno della sosta per le nazionali", ha spiegato Simonelli, sottolineando la difficoltà nel trovare una data precedente compatibile con gli impegni di calendario. Il numero uno della Lega Serie A ha poi aggiunto: "Non risolveremo tutti i problemi in una mattinata. Cercheremo un'uniformità nell'applicazione delle regole. Da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra se non si è trovata prima una data". 

Leggi anche
Giuseppe Marotta

Marotta: "Gogna mediatica su Bastoni. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni"

La visita del proprietario del Milan

 Non è mancato un passaggio sulla visita in Lega di Gerry Cardinale, alla guida di RedBird: "Ci ha fatto molto piacere parlare degli sviluppi che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti. RedBird ha tra le sue partecipazioni anche CBS. Abbiamo un problema di orari: le 20.45 mal si conciliano con molti Paesi esteri, a Est è troppo tardi e negli Stati Uniti ci si scontra con i grandi sport americani. Stiamo ragionando". 

Il protocollo Var

 Il tema più caldo resta però quello arbitrale. Simonelli è intervenuto con decisione sul protocollo Var, che il 28 febbraio sarà oggetto di discussione all'International Football Association Board: "Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo VAR non è adeguato per l'impossibilità di intervenire sui cartellini gialli… Per me il Var dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo sui secondi. Il Var ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che per un protocollo assurdo non possa farlo". 

Le critiche alla Serie A

 Il presidente ha poi replicato alle critiche sulla credibilità del campionato: "Errori arbitrali esistono ovunque, l'abbiamo visto anche in Inghilterra. Non arriveremo mai all'errore zero, ma la tecnologia ha dato trasparenza". Tra le proposte, anche un limite temporale alle revisioni: "Se l'errore è evidente me ne accorgo subito. Se ci metto tre minuti, vuol dire che sto cercando il pelo nell'uovo. Questo è buon senso". 

Leggi anche

Il contatto Perisic-Cuadrado nel 2021: ecco a cosa si riferisce Marotta

ezio maria simonelli
serie a
arbitri
var

Ultimi video

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

01:32
Il Milan senza Rabiot

Il Milan senza Rabiot

01:54
Trevisani: "Champions? Napoli e Juve più avanti della Roma"

Trevisani: "Champions? Napoli e Juve più avanti della Roma"

03:18
Trevisani scatenato: "Bastoni-Kalulu? Niente lezioni di morale"

Trevisani scatenato: "Bastoni-Kalulu? Niente lezioni di morale"

01:56
DICH SAVIANO E CHIELLINI DICH

Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"

04:21
DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

00:17
MCH ARRIVO CHIELLINI LEGA CALCIO MCH

Chiellini arriva in Lega Calcio ma no comment su Inter-Juve

01:08
Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

01:11
Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

01:11
Parma-Verona 2-1: gli highlights

Parma-Verona 2-1: gli highlights

01:11
Torino-Bologna 1-2: gli highlights

Torino-Bologna 1-2: gli highlights

02:12
Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

00:24
CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

00:41
CLIP INSULTI ALLA DIRIGENZA JUVENTUS A SAN SIRO 15/2 SRV

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri al gol partita di Zielinski

00:26
CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
Benfica, Mourinho: "Un Real Madrid ferito è pericoloso"
16:12
Lega Serie A, Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra arbitri e club"
16:10
Fenucci: "Sfiducia a Rocchi? Non è un problema di persone ma di interpretazione"
15:30
Roma, per Wesley trauma contusivo alla caviglia sinistra
Niko Kovac (Borussia Dortmund)
15:03
Borussia Dortmund, Kovac: "L'Atalanta con Palladino gioca meglio"