Simonelli: "Protocollo Var inadeguato, il 23 marzo riunione arbitri-club"

Confermata inoltre la presenza di Umberto Marino nel consiglio direttivo del settore tecnico Figc e fissata al 23 marzo la riunione tra club e vertici arbitrali. "Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali. Sarà il primo giorno della sosta per le nazionali", ha spiegato Simonelli, sottolineando la difficoltà nel trovare una data precedente compatibile con gli impegni di calendario. Il numero uno della Lega Serie A ha poi aggiunto: "Non risolveremo tutti i problemi in una mattinata. Cercheremo un'uniformità nell'applicazione delle regole. Da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra se non si è trovata prima una data".