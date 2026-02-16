Benfica, Mourinho: "Un Real Madrid ferito è pericoloso"

"Un Real ferito è pericoloso". Parola di José Mourinho, alla vigilia dei playoff di Champions League tra il suo Benfica e il Real. Il Benfica si è assicurato l'accesso ai play-off con una vittoria per 4-2 contro il Real Madrid nell'ultima partita della fase a gironi, con il portiere Anatoliy Trubin a segno di testa al 98° minuto. "Sono feriti - assicura Mourinho come riporta la Bbc - E un re ferito è pericoloso. Giocheremo l'andata con la testa, l'ambizione e la fiducia. Sappiamo cosa abbiamo fatto ai re della Champions League".