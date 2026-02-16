Benfica, Mourinho: "Un Real Madrid ferito è pericoloso"

16 Feb 2026 - 17:10
"Un Real ferito è pericoloso". Parola di José Mourinho, alla vigilia dei playoff di Champions League tra il suo Benfica e il Real. Il Benfica si è assicurato l'accesso ai play-off con una vittoria per 4-2 contro il Real Madrid nell'ultima partita della fase a gironi, con il portiere Anatoliy Trubin a segno di testa al 98° minuto. "Sono feriti - assicura Mourinho come riporta la Bbc - E un re ferito è pericoloso. Giocheremo l'andata con la testa, l'ambizione e la fiducia. Sappiamo cosa abbiamo fatto ai re della Champions League".

Il Benfica, terzo in classifica nella Primeira Liga portoghese, giocherà l'andata dei play-off di domani in casa, all'Estadio da Luz. "La sfida sarà molto impegnativa, senza dubbio. Trubin non sarà in attacco... - ha ironizzato Mourinho, che alleno' il Real dal 2010 al 2013 vincendo uno scudetto -. Sono molto abituato a questo tipo di sfide. Lo faccio da una vita. Spesso si pensa che all'andata sia necessario un certo risultato per questo o quel motivo. Dico che non c'è un risultato definitivo".

