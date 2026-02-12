Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro

Anche lui in tripla cifra (come solo Leclerc e Norris) per numero di giri completati (130), il pilota inglese della Haas-Ferrari chiude terzo ad un secondo e 121 millesimi da Leclerc, mentre il suo connazionale della Mercedes (54 giri al suo attivo, tre in meno della distanza del GP del Brahrain) è quarto ad un secondo e 193 millesimi dal ferrarista, "salvando" una giornata che per la Stella a tre punte era iniziata male con i problemi alla power unit (poi sostituita) che ha di fatto impedito ad Andrea Kimi Antonelli di fissare un tempo. A chiudere la top five del ranking è Isack Hadjar. Anche lui a secco di passaggi cronometrati al mattino, nel pomeriggio il pilota franco-algerino della Red Bull ha potuto fare il pieno di giri (87) nel pomeriggio, restando però lontano dalla vetta, anche in termini di performance pura: due secondi e 288 millesimi il suo ritardo da Leclerc.