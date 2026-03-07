Russell: "Tempesta perfetta". Antonelli: "Sfruttare ogni occasione"

"Non siamo nemmeno riusciti a fare il set up, siamo scesi direttamente in pista. Nell'ultimo turno di prove libere ho fatto un piccolo errore che però ha avuto gravi conseguenze. Ho perso la macchina alla fine del cordolo. I miei meccanici sono stati gli eroi del giorno: hanno fatto qualcosa di incredibile a rimettermi in pista. Comunque tutto quello che è successo mi ha fatto perdere la confidenza. Sono entrato in qualifica piuttosto teso. Ho fatto fatica con la batteria, la macchina a volte è imprevedibile ma tutto sommato mi è andata di lusso. Non ci aspettavamo tutto questo vantaggio sulla concorrenza. Devo dire che anche il passo gara à veramente buono, Dobbiamo approfittare al massimo di questo momento".