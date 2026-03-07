GP AUSTRALIA F.1

Russell: "Tempesta perfetta". Antonelli: "Sfruttare ogni occasione"

L'autore della pole non abbassa la guardia in vista delle incognite affidabilità in vista del Gran Premio

07 Mar 2026 - 09:19
© Getty Images |  L'incidente di Antonelli in uscita da curva 2
GEORGE RUSSELL

"È mancato il nostro rivale principale, Max Verstappen. Ce lo aspettavamo molto vicino, forse addirittura in lotta per la pole position. Oggi è stata in qualche modo la tempesta perfetta: il motore ha funzionato alla grande ma è molto impegnativo gestire tutto. Infatti abbiamo avuto qualche piccolo problema fin dai primi turni di prove libere. Non è filato tutto liscio insomma, l'affidabilità è la preoccupazione principale per il Gran Premio. Bisogna prima di tutto arrivare in fondo". 

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Non siamo nemmeno riusciti a fare il set up, siamo scesi direttamente in pista. Nell'ultimo turno di prove libere ho fatto un piccolo errore che però ha avuto gravi conseguenze. Ho perso la macchina alla fine del cordolo. I miei meccanici sono stati gli eroi del giorno: hanno fatto qualcosa di incredibile a rimettermi in pista. Comunque tutto quello che è successo mi ha fatto perdere la confidenza. Sono entrato in qualifica piuttosto teso. Ho fatto fatica con la batteria, la macchina a volte è imprevedibile ma tutto sommato mi è andata di lusso. Non ci aspettavamo tutto questo vantaggio sulla concorrenza. Devo dire che anche il passo gara à veramente buono, Dobbiamo approfittare al massimo di questo momento".

ISACK HADJAR

"Non mi aspettavo di andare così forte in qualifica. Ho fatto fatica all'inizio, poi tutto si è realizzato nell'ultima uscita. Ho anche avuto un precampionato molto... impegnativo e quando siamo arrivati qui in Australia è stato come partire da zero".

MAX VERSTAPPEN

"Isack è andato davvero bene: il distacco dalla Mercedes è una grossa sorpresa. La mia mano? Nulla di rotto, ho fatto le radiografie ed è tutto okay. Ho avuto un bloccaggio totale, molto strano. Dobbiamo capire cos'è successo. In ogni caso oggi non è stato divertente. No, non mi sto proprio divertendo".

