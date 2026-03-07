PROVE UFFICIALI

Pole annunciata per Russell a Melbourne, Antonelli secondo ma sotto investigazione

La Ferrari non va oltre il quarto tempo con Leclerc e il settimo con Hamilton

di Stefano Gatti
07 Mar 2026 - 08:10
1 di 10
© Getty Images |  L'incidente di Max Verstappen
Non sono mancati i colpi di scena e le "vittime" illustri nelle qualifiche di Melbourne. La pole position va a George Russell con il tempo di un minuto, 18 secondi e 518 millesimi. Si tratta dell'ottava pole per il pilota di King's Lynn che è sembrato opzionare la partenza al palo fini dalle prime battute delle prove ufficiali. Prima fila per il momento tutta Mercedes con il secondo tempo di Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo vicino ai tre decimi di secondo (293 millesimi). Il pilota italiano aveva sbattuto pesantemente nel finale del terzo ed ultimo turno di prove libere nella prima esse dopo il rettilineo dei box, danneggiando pesantemente il retrotreno della sua Mercedes e solo la bandiera rossa per l'incidente di Verstappen ad inizio qualifica ha permesso ai meccanici di "vincere" la corsa contro il tempo per mandare in pista Kimi. Purtroppo ad inizio Q3 il nostro è stato mandato in pista con un soffiatore dimenticato dai meccanici collegato alla fiancata della W17 numero dodici, per poi essere perso in due momenti: un pezzo è finito nella via di fuga di curva uno, il secondo è rimasto in traiettoria ed è stato sbriciolato dalla ruota anteriore sinistra della McLaren di Norris. Antonelli è sotto investigazione per unsafe condition.

Dalla attuale seconda fila scatteranno Isack Hadjar, staccato di ben 785 millesimi dalla pole con la migliore delle Red Bull dopo l'uscita di scena di Max Verstappen nel Q1 (uscita di pista) e Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Terza fila tutta McLaren con l'idolo di casa Oscar Piastri davanti al campione in carica Norris. Alle loro spalle Lewis Hamilton con l'altra SF-26 di Maranello e Liam Lawson con la Racing Bulls, seguiti in quinta dall'altra Racing Bulls del rookie Arvin Lindblad e dalla esordiente Audi di Gabriel Bortoleto.

Sesta fila per Nico Hulkenberg con l'altra Audi (primo eliminato nel Q2) e per OIiver Bearman con la Haas-Ferrari, seguito dal compagno di squadra francese Esteban Ocon che divide la settima linea con il connazionale (ed ex compagno di squadra) Pierre Gasly con la Alpine. Alexander Albon (Williams-Mercedes) e Franco Colapinto con l'altra Alpine si dividono la fila otto.  

Sarà al via dalla decima fila Max Verstappen che - come anticipato - è finito fuori pista alla frenata di curva uno a causa del bloccaggio delle ruote posteriori. Il quattro volte campione del mondo prenderà il via dalla decima e penultima fila a fianco di Valtteri Bottas. Alle loro spalle solo Carlos Sainz (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) che non hanno nemmeno preso la via della pista. Nona fila tutta esperienza invece per Fernando Alonso (Aston Martin) e per Sergio Perez con la "migliore" delle debuttanti e fin qui deludenti Cadillac.  

formula 1
gp australia
melbourne
prove ufficiali

