Pole annunciata per Russell a Melbourne, Antonelli secondo ma sotto investigazione

Non sono mancati i colpi di scena e le "vittime" illustri nelle qualifiche di Melbourne. La pole position va a George Russell con il tempo di un minuto, 18 secondi e 518 millesimi. Si tratta dell'ottava pole per il pilota di King's Lynn che è sembrato opzionare la partenza al palo fini dalle prime battute delle prove ufficiali. Prima fila per il momento tutta Mercedes con il secondo tempo di Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo vicino ai tre decimi di secondo (293 millesimi). Il pilota italiano aveva sbattuto pesantemente nel finale del terzo ed ultimo turno di prove libere nella prima esse dopo il rettilineo dei box, danneggiando pesantemente il retrotreno della sua Mercedes e solo la bandiera rossa per l'incidente di Verstappen ad inizio qualifica ha permesso ai meccanici di "vincere" la corsa contro il tempo per mandare in pista Kimi. Purtroppo ad inizio Q3 il nostro è stato mandato in pista con un soffiatore dimenticato dai meccanici collegato alla fiancata della W17 numero dodici, per poi essere perso in due momenti: un pezzo è finito nella via di fuga di curva uno, il secondo è rimasto in traiettoria ed è stato sbriciolato dalla ruota anteriore sinistra della McLaren di Norris. Antonelli è sotto investigazione per unsafe condition.