F1, Verstappen: "Fantastico tornare a Melbourne, qui la mia prima gara"
Il pilota Red Bull: "Quest'anno sarà una sfida particolarmente entusiasmante"
© Getty Images
"Sarà fantastico tornare in pista e iniziare la stagione, è sembrato una lunga preparazione fino a questo punto ed è emozionante finalmente tornare a correre. In Bahrain, vedere l'auto con la nostra unità di potenza fare così tanti giri è stato davvero impressionante. Ci sono stati molti volti orgogliosi nel vederlo uscire per la prima volta e la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Guidavamo l'auto nel simulatore da così tanto tempo, quindi quando finalmente è arrivato il momento di tornare e vedere l'auto pronta, mi sono venuti i brividi".
Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, alla vigilia del Gp di Melbourne, prima tappa del Mondiale 2026 di F1. "Ora è la vera prova. Guardando a Melbourne, non so come andrà a finire, ma abbiamo imparato molto e stiamo lavorando per ottimizzare la macchina al meglio. Ovviamente, questa pista ha molti bei ricordi per me, soprattutto quando ho guidato la mia prima gara di F1 qui. Ma quest'anno sarà una sfida particolarmente entusiasmante e non vedo l'ora di vedere come andrà", ha aggiunto.