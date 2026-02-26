FORMULA 1

Visa Cash App Racing Bulls inaugura un innovativo impianto a celle a combustibile

Una nuova era per il motorsport sostenibile nel nuovo “Racing Bulls Green Energy Park” a Faenza 

Visa Cash App Racing Bulls annuncia con orgoglio l’inaugurazione ufficiale del proprio impianto di cogenerazione a celle a combustibile di ultima generazione presso la sede di Faenza, segnando un traguardo fondamentale nel percorso di innovazione sostenibile applicata al motorsport. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il fornitore ufficiale CEFLA e pienamente allineato agli obiettivi di sostenibilità di Red Bull, Formula 1 e FIA, rappresenta un investimento strategico in tecnologia avanzata capace di coniugare eccellenza sportiva, responsabilità ambientale e creazione di valore nel lungo periodo. Situato all’interno del nuovo “Racing Bulls Green Energy Park”, un’area di 14.500 metri quadrati adiacente alla sede centrale del team, l’impianto integra un sistema fotovoltaico di ultima generazione e una cella a combustibile a ossidi solidi (SOFC) - NOVA SOLUTIONS by Cefla - alimentata direttamente da biometano certificato proveniente da partner locali.

Questa sinergia garantisce una fornitura energetica affidabile e autonoma per il sito di Faenza e contribuisce allo sviluppo di competenze e collaborazioni sul territorio, in linea con gli obiettivi ESG legati a città e comunità sostenibili. L’alta tecnologia della Fuel Cell consente una produzione media annua di 4,6 GWh di energia elettrica a zero emissioni di carbonio. L’efficienza del sistema è ulteriormente incrementata dal recupero del calore, che copre interamente il fabbisogno termico del sito. Inoltre, il funzionamento senza utilizzo di acqua preserva una risorsa fondamentale e riduce ulteriormente l’impatto ambientale. Il risultato è una significativa riduzione delle emissioni, l’eliminazione dell’inquinamento acustico e la definizione di un nuovo benchmark di efficienza energetica per il settore.

Enrico Fastelli, Facility Management & HSE Director di Visa Cash App Racing Bulls, ha commentato: "Sono entusiasta di poter sottolineare il nostro impegno nel ridurre al minimo l’impronta ambientale delle nostre attività e nel raggiungere una reale autonomia energetica. Attraverso solide partnership con fornitori locali, non solo riduciamo le emissioni, ma promuoviamo anche innovazione e crescita all’interno della nostra comunità. Valorizzando al massimo le opportunità di sinergia con il territorio, favoriamo lo sviluppo di competenze e collaborazioni che generano benefici per tutti i soggetti coinvolti”.

Gianmaria Balducci, Presidente di Cefla, ha aggiunto: "Nel 1932 Cefla è stata fondata a Imola con una missione chiara: mettere l’eccellenza ingegneristica al servizio del progresso. Oggi, a un anno esatto dall’inizio della partnership con Visa Cash App Racing Bulls, celebriamo un traguardo che proietta quella stessa visione nel futuro della sostenibilità. Inauguriamo un impianto NOVA SOLUTION by Cefla già attivo e pienamente operativo. È per noi motivo di grande orgoglio vedere come la nostra storia, fatta di importanti successi, si arricchisca oggi di un nuovo capitolo in cui l’innovazione tecnologica italiana garantisce autosufficienza energetica a un partner così prestigioso".

Mario Gargano, Sales Director Business Line Energy di Cefla, ha dichiarato: "L’impianto a celle a combustibile di Faenza è la dimostrazione concreta di ciò che si può ottenere quando l’innovazione tecnologica incontra la responsabilità ambientale. Si tratta di una soluzione unica sul mercato, con 550 kW di celle a combustibile alimentate direttamente da biometano prodotto nel vicino stabilimento Caviro, a zero emissioni per l’ambiente. Questo impianto non solo abilita una tecnologia innovativa, ma rappresenta anche un esempio virtuoso di come le aziende del territorio possano collaborare efficacemente. In Cefla siamo orgogliosi di partecipare attivamente a progetti di questa portata".

L’inaugurazione della Fuel Cell presso la sede VCARB segna l’inizio di una nuova fase per il motorsport sostenibile. Combinando tecnologia avanzata, collaborazione locale e un impegno concreto verso sostenibilità ambientale ed economica, Visa Cash App Racing Bulls si propone come esempio virtuoso per l’intero settore, dimostrando la forza di valori e visioni condivise.

