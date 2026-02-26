Visa Cash App Racing Bulls inaugura un innovativo impianto a celle a combustibile

Questa sinergia garantisce una fornitura energetica affidabile e autonoma per il sito di Faenza e contribuisce allo sviluppo di competenze e collaborazioni sul territorio, in linea con gli obiettivi ESG legati a città e comunità sostenibili. L’alta tecnologia della Fuel Cell consente una produzione media annua di 4,6 GWh di energia elettrica a zero emissioni di carbonio. L’efficienza del sistema è ulteriormente incrementata dal recupero del calore, che copre interamente il fabbisogno termico del sito. Inoltre, il funzionamento senza utilizzo di acqua preserva una risorsa fondamentale e riduce ulteriormente l’impatto ambientale. Il risultato è una significativa riduzione delle emissioni, l’eliminazione dell’inquinamento acustico e la definizione di un nuovo benchmark di efficienza energetica per il settore.