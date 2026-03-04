F1, Vasseur: "Tante incognite, a Melbourne concentrati e umili"

"Melbourne sarà la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari". Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, si prepara così all'appuntamento con il gp d'Australia, prima tappa del mondiale di Formula 1 in programma il prossimo week end. "I test in Bahrain ci hanno permesso di completare un buon numero di chilometri e raccogliere dati preziosi per migliorare la nostra comprensione della SF-26 - spiega Vasseur -. Abbiamo lavorato in modo metodico su diverse aree chiave e raccolto molte informazioni utili. Le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative. Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite: noi affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà".