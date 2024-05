F1, Leclerc regala il casco di Monaco alla famiglia di Jules Bianchi

© Getty Images

Charles Leclerc non ha dimenticato Jules Bianchi, suo amico e mentore in F1. Dopo la vittoria del Gp di Monaco, il driver della Ferrari ha donato infatti il suo casco alla famiglia dell'ex pilota morto nel 2015 in seguito a un incidente avvenuto durante il Gp del Giappone nel 2014. Un gesto che il padre di Jules ha voluto svelare sui social: "Grazie Charles per questo regalo, il tuo tributo e il tuo supporto continuo nei confronti di Jules. Da parte della famiglia Bianchi congratulazioni per la tua fantastica vittoria a Monaco: penso che Herve' (padre di Leclerc, morto nel 2017 ndr.) e Jules siano molto orgogliosi di te e del fantastico uomo e pilota che sei".