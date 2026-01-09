Logo SportMediaset

Prima "sbirciatina" alla power unit Honda per le Aston Martin di Alonso e Stroll

La Casa giapponese punta a rinverdire il proprio palmarès iridato con il team di Silverstone

di Stefano Gatti
09 Gen 2026 - 11:49
© Honda Racing

© Honda Racing

Un dettaglio alla volta, la Formula Uno prende forma. Honda ha pubblicato sui propri social un particolare della power unit che nel Mondiale al via domenica 8 marzo spingerà le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Una marcia di avvicinamento studiata nei minimi dettagli, quello della Casa giapponese, che lo scorso 1 dicembre aveva diffuso i primi "vagiti" della power unit stessa.Al suo rientro nella massima formula, la Casa giapponese ha fissato il lancio ufficiale della sua PU martedì 20 gennaio a Tokyo. Per quello della AMR26 affidata al due volte campione del mondo spagnolo e al suo compagno di squadra canadese bisognerà attendere lunedì 9 febbraio, alla vigilia della prima delle due sessioni di test precampionato in Bahrain. A quel punto però le forme e (presumibilmente) la sostanza del nuovo binomio Aston Martin-Honda saranno già note, visto che il debutto (a porte chiuse) della nuova generazione di monoposto è in programma al Circuit de Catalunya di Barcelona alla fine di gennaio: da lunedì 26 venerdì 30. 

