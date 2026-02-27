Il Centro Internazionale di Studi Sportivi svela l'ovvio: il Milan è ultimo in Europa per il pressing

Il lavoro del Cies (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha utilizzato i dati di Impect per elaborare quattro classifiche sul pressing che tengono conto di questi parametri: altezza della pressione, rapidità con cui si riaggredisce e si riconquista il pallone, frequenza degli interventi difensivi in rapporto ai passaggi concessi e i falli fatti nell'ultimo terzo di campo. Mettendo insieme questi dati si è arrivati alla conclusione che il Como è il top del pressing e il Milan l'apice del blocco basso. Senza giudizi di merito ed etichette preconcette, che tanto vanno di moda nei due unici temi che scuotono le coscienze dei bar italici: la politica (sempre vista come eterna contrapposizione tra destra e sinistra e mai come strumento per migliorare una nazione) e il calcio (in cui invece trionfano le opinioni su Var, vittimismo sparso di ogni colore e una discussione tecnica limitata a due termini osceni come giochismo e risultatismo).